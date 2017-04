Lenovo планират да представят два нови бюджетни смартфона с бранда Motorola. Премиерата им ни очаква в следващите месеци. Устройствата се казват Moto C и Moto C Plus, а потребителите ще могат да избират между няколко различни цвята, като бял, черен, златен и червен. Новите смартфони ще работят с Android 7.0 Nougat и се очаква да използват процесори на MediaTek. Последните данни на VentureBeat ни разкриват и част от техническите им спецификации. Моto C Plus има 5-инчов дисплей с HD резолюция от 1280х720 пиксела и поддържа LTE мрежи. Lenovo ще продават версии с 1GB и 2GB RAM, които се захранват от 64-битови процесори на MеdiaTek с четири ядра и работна честота от 1.3GHz. Дългият живот с едно зареждане е основно предимство на Moto C Plus, тъй като смартфона има мощна 4000mAh батерия. Вградената памет е 16GB, но може да се увеличи с microSD карта. В същото време Moto C има 5" дисплей, но с резолюция от 854х480 пиксела и ще се продава във версии с 3G и 4G свързаност. Батерията е със заряд от 2350mAh. Смартфонът има 8GB или 16GB вградена памет и 1GB RAM. Oсновната камера е с 5МР резолюция и е допълнена от LED светкавица и 2МР за селфита в предната част. Moto C Plus предлага съчетание между 8MP/2MP камери. Все още не знаем каква ще е цената на бюджетните смартфони в Европа. Вижте кои смартфони на Motorola ще бъдат ъпдейтнати към Android 7.0 Nougat