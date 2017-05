Moto Z2 Play ще е следващият смартфон от атрактивното портфолио на Lenovo, който ще видим до края на годината. Устройството ще се продава на пазара в бял и черен цвят. Пълните размери на Moto Z2 Plus са 156.2х76.2х5.99 милиметра. Теглото е 145 грама. Lenovo публикуваха туит в официалния си Twitter акаунт, с който потвърдиха, че батерията на смартфона ще е със заряд от 3000mAh и няма да може да се сменя от потребителите, информира Pocket-Lint. Новият модел ще предложи 5.5-инчов дисплей, който поддържа Full HD резолюция от 1920х1080 пиксела. Вграденият капацитет за съхранение на данни е 64GB и вероятно ще може да се увеличи с допълнителен слот за microSD карта. Оперативната памет е 4GB, а в задната част има 12-мегапикселов сензор. Данните разкриват, че Moto Z2 Play ще дебютира на пазара с Android 7.1.1 Nougat и ще е съвместим с аксесоарите Moto Mods. В момента това са всички детайли, с които разполагаме за новия смартфон. С оглед на характеристиките, които знаем можем да предположим, че Moto Z2 Plus ще е позициониран в средния ценови клас. Ще трябва да се въоръжим с още търпение, за да разберем какви други подобрения ни очакват в новия модел. Предстои да видим каква ще е европейската цена на Moto Z2 Plus, което ще има важно значение за популярността му сред потребителите. Вижте смартфоните Моto Z, Moto Z Play и аксесоарите Moto Mods вече са официално в България