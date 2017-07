Intel представиха няколко много интересни продукта в сферата на смарт часовниците и фитнес гривните през последната година. Това е една от пазарните ниши, която компанията иска да покори след като вече се утвърди в дългосрочен план като лидер в пазара на компютри. Intel изпитват проблеми сред смартфоните и изглежда те се пренасят и в сегмента на преносимите джаджи. Някои анализатори вече прогнозираха, че компанията ще излезе от този бизнес. Последният доклад на CNBC потвърждава това и разкрива, че Intel вече са закрили цялата си дивизия The New Technologies Group. Според данните това се е случило преди няколко седмици и са уволнили всички служители, работещи в това подразделение. Любопитното е, че от Intel все още не са коментирали официално ситуацията. Според близки до компанията източници 80% от членовете на The New Technologies Group са загубили работата си още в края на 2016г. Mного от работещите в тази бизнес дивизия се присъединиха към Intel след придобиването на Basis преди три години за $100 млн. Излизането на Intel от този пазарен сегмент е гаранция, че те ще фокусиран вниманието си към други технологични ниши. В края на месеца компанията ще проведе среща с инвеститорите, на която ще бъдат публикувани финансовите резултати за тримесечието. Вероятно тогава ще разберем повече за бъдещите им планове. Вижте как следващата цел пред Intel са облачните услуги, 5G мрежите и Интернет на нещата