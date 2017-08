Най-доброто, което може да направите за тялото си е да го тренирате. Тренировките понижават всички лоши неща (холестерол, кръвно налягане и т.н.) и повишават всички добри неща (мускули, издръжливост и т.н.). Притежаването на Android устройство няма да направи тези неща за вас, но има много приложения, които могат да ви помогнат. От Android Authority са събрали най-добрите Android фитнес приложения. Couch to 5K Couch to 5K e приложение за тичане, предназначено за начинаещи. Само след 8 седмици, то може да ви подготви за 5 км крос, без преди това да сте тренирали. Разбира се може да намалите темпото, ако не ви понася. Вие избирате темпото - от лек джогинг до бърз ход, и напредъка през седмиците в свободното ви време. Couch to 5K има MyFitnessPal интеграция, позволява ви да създавате музикални плейлисти, които да слушате докато тренирате, както и различни функции за проследяване. Безплатната версия е пробна версия, а пълната версия струва $ 1,60. Endomondo Endomondo е най-високо оцененото приложение за тренировки и персонално обучение. Endomondo може да проследява всичките ви тренировки с помощта на GPS, да проверява статистическите ви данни, за да ви помогне да достигнете фитнес целите си. Повечето от възможностите на приложението може да се използват безплатно. Можете обаче да си направите абонамент и с това ще получите личен план за обучение и други допълнителни функции. Цена за месец – $5.99, а за година – $29.99. FitNotes Много от Android приложенията за фитнес се опитват да поемат пряк контрол върху живота ви и да ви помогнат да влезете във форма. FitNotes прави обратното, позволява ви да правите това, което правите, и да спазвате ритъма си. Това е безплатна програма, която не съдържа реклами, включва база данни за упражнения, която ви помага да категоризирате добре тренировките си, дневник за тренировки, за да можете да следите какво правите и да създадете персонализирани рутинни процедури и тренировки, пригодени за вас. Google Fit Google Fit често получава нови функции и едно от най-добрите фитнес приложения. Най-добрата му черта е пълната интеграция с Android Wear, което прави това приложение задължителна опция за онези, които имат смарт часовници. Освен това, ще получите статистически данни за анализ, цели за завладяване и различни видове проследяване. Приложението обхваща всички основни характеристики много добре, ето защо е чудесно за начинаещи, а е и напълно безплатно. Jefit JEFIT иска да бъде ваш личен треньор и има много малко причини, поради които не бива да го позволявате. Приложението съдържа база данни с над 1300 упражнения, включващи анимации за това как да ги направите. Също така има стандартно фитнес проследяване заедно с фитнес планове и има дори и социален аспект, към който можете да се присъедините. Има дори уебсайт, който се синхронизира с приложението. Можете да закупите Pro версията на приложението за $4.99 и да отключите някои функции. Има допълнителна абонаментна услуга, която предлага още повече функции – $4.99 за месец или $39.99 за година. MyFitnessPal Тренировките са изключително важни, но няма да стигнете много далеч, ако не държите под око и диетата си. Приложението MyFitnessPal регистрира вашите калории и разполага с база данни от над четири милиона храни, за да можете да намерите това, което сте яли и да изчислите точно колко калории сте поели. Има и уеб интерфейс, който можете да използвате, ако имате нужда от него, и Pro версия за $ 0.99. Progression Fitness Tracker Приложението съдържа вградени схеми за упражнения, които да следвате, но може да направите и свои собствени. Това е полезно за хора с ограничени възможности за тренировка или такива които искат да работят по конкретно нещо (напр. кардио тренировка). Runkeeper Приложението е фокусирано върху бягането. Можете да създавате маршрути, да следите ефективността си, да създавате фитнес планове и да интегрирате различни хардуерни средства за измерване на сърдечната честота. Runkeeper поддържа и други видове тренировки и се интегрира в куп други фитнес приложения. Вижте пет фитнес джаджи, които са водоустойчиви