Решили сте да си купите телефон от южнокорейски производител? В такъв случай ще имате нужда от информацията на techradar за Samsung Galaxy S8 срещу LG G6 – кой Android телефон е по-добър. Тя ще ви помогне да решите кой от двата нови телефона отговаря на вашите нужди. Двата телефона изглеждат по различен начин от гледна точка на дизайн и вътрешни характеристики, но размерите, теглото и някои от основните им характеристики са абсолютно еднакви. Ето какво още трябва да знаете: Дизайн Телефоните на Samsung и LG са изработени от подобен материал и имат метални рамки, но дизайна им е много различен. LG G6 е направен от алуминий и стъкло, тялото му е елегантно заоблено и перфектно гладко на допир. Панелите на Galaxy S8 са двустранно извити и преливат в страничната алуминиева рамка, която продължава в задния стъклен гръб. Samsung са преместили сензора за пръстови отпечатъци на гърба, а LG G6 има двойна задна камера, както и сензор за пръстови отпечатъци на задния панел. LG G6 има размери 148.9 x 68.1 x 8 мм, докато телефона на Samsung е малко по-висок и по-широк, с размери 148.9 x 71.9 x 7.9 мм. И двата телефона имат тегло 163 гр. Размерите на Samsung Galaxy S8 Plus са 159.5 x 73.4 x 8.1мм, а теглото му е 173 гр. И двата телефона са с рейтинг IP68, което ги прави прахоустойчиви и водоустойчиви до 1.5 м за 30 минути. Екран LG използват съотношение на дисплея 18: 9 за своя модел, докато Samsung – 18.5: 9. Samsung предлага две устройства, Galaxy S8 има 5.8 инчов дисплей, а Galaxy S8 Plus – 6.2 инчов. LG G6 има 5.7-инчов екран и плосък дисплей. Samsung залагат на Super AMOLED дисплеи с Quad HD+ резолюция (2960 x 1440 пиксела). Телефонът на LG поддържа HDR10, но е с IPS LCD сензорен екран, който изглежда доста добре, въпреки че технологията на Samsung е по-добра. Samsung Super AMOLED екрана е страхотен за Samsung Gear VR. Операционна система и производителност И двата телефона се предлагат с Android 7.0 Nougat. Samsung използва по-мощен чипсет в своите телефони: Qualcomm Snapdragon 835 за телефоните които ще се продават САЩ и Exynos 8895 за останалите телефони. LG също използва бърз чип, но той не е най-новият който е на разположение. Това е Qualcomm Snapdragon 821, същият чипсет, който задвижва Google Pixel и Google Pixel XL. И двата телефона са мощни, но ако искате да се потопите в мобилните VR забавления, ще имате нужда от телефоните на Samsung. LG G6 има 32 GB вградена памет, а със Samsung Galaxy S8 и S8 Plus получавате 64 GB. И при трите телефона може да разширите паметта с microSD карта и имат 4 GB RAM. Камера Устройствата на Samsung са снабдени с 12 МР камери с оптична стабилизация, Dual Pixel автофокус и бленда f/1.7. LG G6 има двойна 13 MP задна камера. Широкоъгълната е с f/2.4, а Стандартната с f/1.8, OIS 2.0 и 71-градусов обхват. Батерия Galaxy S8 разполага с батерия с капацитет 3000 mAh, а Galaxy S8 Plus разчита на 3500 mAh батерия. Батерията на LG G6 е 3300mAh и е вградена, тоест не може да се сменя. И двата телефона поддържат технология за бързо зареждане, както и безжично зареждане. Вижте LG G6 срещу Huawei P10 срещу Sony Xperia XZ Premium - кой да изберем