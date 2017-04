Facebook е едно от тези приложения, към които хората изпитват смесени чувства. И въпреки това, макара никой да не обича да си го признава, много от нас прекарват прекалено дълго време в социалната мрежа. Ако сте пристрастени към Facebook добре е да имате предвид, че приложението Facebook има тенденция не само ‘да убива‘ живота на батерията, но също така и да хаби вашите мобилни данни. От Android Pit ще ни покажат как да ограничим използването на данни във Facebook за Android. Регулиране на настройките на приложението Facebook Това е първата стъпка, която трябва да предприемете, ако се притеснявате, че Facebook използва твърде много данни. Това е и най-лесния начин да постигнете някакъв резултат. Ако споделяте много снимки и видеоклипове във Facebook, това може да е основната причина за използването на твърде много данни. За да спрете това ненужно използване на данни, ще трябва да направите следното: 1. Вътре в приложението Facebook, натиснете менюто от дясната страна и превъртете надолу до „App Settings“. 2. Натиснете App Settings и ще видите списък с различни функции. Изключете „Upload Photos in HD“ и „Upload Videos in HD“. 3. Трябва да изключите и функцията Auto-play за видео клиповете във Facebook. Сега можете да избирате кога и как видеоклиповете да се пускат автоматично във вашата Facebook емисия. Включете Data Saver режима във Facebook Приложението Facebook за Android има вграден режим Data Saver, който на теория намалява размерите на изображенията и деактивира автоматичното пускане на видеата. За да включите режима направете следното: 1. В приложението Facebook, натиснете менюто в дясно и превъртете надолу до „Data Saver“. 2. Натиснете „Data Saver“ и ще получите възможност да включвате и изключвате режима. 3. Ако включите режима „Data Saver“, ще получите възможност да изберете той да се изключва автоматично когато сте свързани към Wi-Fi мрежа. Добре е да отбележим, че когато включите Data Saver, функциите „Upload photos in HD” и “Upload Videos in HD” остават непроменени. Така че, ако не сте ги включили изрично, те ще продължат да хабят данните ви, въпреки икономичния режим. Приложение на трета страна Интересното е, че Facebook препоръчва приложение на трета страна "да контролира вашите мобилни данни и да защитава вашата лична информация". Приложението може да бъде намерено в менюто за настройки, под "Mobile data". Ако кликнете върху бутона за инсталиране, ще отидете в Google Play Store, където ще може да прочетете мнения на потребителите. От тях ще разберете, че не е добра идея да избирате този вариант. Facebook Lite Приложението Facebook Lite използва по-малко данни и работи при всякакви условия на мрежата. Facebook Lite е олекотена версия на Facebook приложението и има за цел да даде на хората по-добър и по-бърз опит при бавни мобилни мрежи. Вижте 8 неща, които е добре да изтрием от Facebook профила си