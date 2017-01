Samsung са лидер в разработването на AMOLED дисплеи и компания, която иска да представи първите сгъваеми смартфони на пазара. Корейският производители вече патентова на свое име няколко технологии, които да ускорят навлизането им на пазара. Очаква се първите устройства с този дизайн да се казват Galaxy X. В интернет сега се появи информация, потвърждаваща тези намерения на Samsung. Според данните компанията подготвя премиерата на два сгъваеми смартфона, които ще се казват Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus, съобщава gsmarena. Първият модел е регистриран като SM-X9000 и работи с Android 6.0.1, докато Galaxy X1 Plus (SM-X9050) ще оперира с Android 7.0 Nougat. Думата Plus в името на втория смартфон е сигурна гаранция, че той ще е оборудван с по-голям дисплей. Oфициалната премиера на тези две устройства ще стане факт в последните месеци на годината. Samsung вече тестват прототип на сгъваем смартфон с кодовото име Project Valley и има 4K дисплей, сензор за пръстови отпечатъци и скенер за ириса на очите. С наближаването на премиерата на Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus ще научим повече детайли за спецификациите на първите сгъваеми смартфони на компанията. Вижте как първите джаджи със сгъваеми AMOLED дисплеи ще са достъпни на пазара през 2017г.