Вече можем да носим на врата си най-важната библиотека в света. Това е възможно благодарение на интересна джаджа създадена да допринесе за опазването на всички познати езици по цял свят. Нейното име е Rossetta Disk и представлява малък медальон с големина от 2 сантиметра, който съхранява в себе си архив от над 1000 езика. Информацията може да бъде прочетена единствено с микроскоп при 100-кратно увеличение, предаде TechRadar.

В задната част на медальона се съхраняват още 1000 страници с информация, включваща текстове от Всеобщата декларация за правата на човека преведени на 327 различни езика, както и списък с лексиката на 719 езика. Rossetta Disk е произведен с помощта на лазер, който изписва думите върху светлочувствителен материал покрит със стъклена пластина. Любопитна подробност е, че този метод позволява на медальона да издържи на атмосферните условия в продължение на цяло хилядолетие.

Джаджата е част от иновативния проект Rossetta Project. Неговата цел е да се създаде модерна версия на античния Розетски камък, който представлява древен артефакт открит в Египет през 1799г. Самият проект доведе до създаването на часовника The Clock of the Long Now, който няма да изостане със секунда дори и след 10 хил. години. Единственият начин да се сдобиете с Rossetta Disk е да направите дарение в размер на $1000.

