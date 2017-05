Google постоянно търсят начини, с които да подобрят работата на своите приложения и услуги на смартфоните от ниския ценови клас. Компанията обръща и специално внимание на ситуациите, когато нямате достатъчно добра връзка към интернет. Софтуерни оптимизации на Google позволяват да работим много от приложенията офлайн, както и да консумират по-малко трафик. Android Go е нова концепция в тази сфера, която бе представена на Google I/O 2017 конференцията. Всъщност под това име се крие олекотена версия на платформата, която е оптимизирана да работи дори със смартфони, които имат по-малко от 1GB RAM. Според официалните данни Android Go предлага функции, които са необходими на потребителите с ограничен достъп до интернет и говорят няколко различни езика. Новата платформа ще предлага собствена версия на Google Play, която включва пълния каталог с приложения, но акцентира върху онези от тях, които са оптимизирани за Android Go. Много от приложенията на Google като Chrome, Gboard или YouTube Go са оптимизирани да използват по-малко системни ресурси и да редуцират трафика на мобилен интернет. В момента повечето смартфони на пазара имат поне 2GB RAM, но много от старите устройства, които се използват в най-бедните райони имат доста по-слаб хардуер. Android O ще позволи на собствениците им да се възползват максимално от техните възможности и да работят с популярните приложения на Google. Вижте пет полезни функции, които е добре да пробвате