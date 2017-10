Google представиха нов ъпдейт на своя онлайн магазин за приложения. Най-интересната промяна в Google Play е новия метод за тестване на приложения без да е нужно предварително да ги инсталирате на смартфона. Тази функция е базирана на Android Instant Apps концепцията, която бе представена преди няколко месеца. Google потвърдиха, че всички разработчици вече имат достъп до технологията и могат да я интегрират към своите приложения, съобщава AndroidAuthority.

Досега твърде малко хора използваха Instant Apps. Това накара Google да тестват нов "Try it Now" бутон в Google Play, за да популяризират функцията сред потребителите. При всички положения концепцията да изпробвате дадено приложение без да го теглите на смартфона ще се хареса на много хора. Така ще имате възможността само с едно кликване да стартирате дадена игра или програма. По този начин Instant Apps ще ви спести време и вградена памет на мобилното устройство.

Функцията позволява да се зареждат само определени части от приложенията, а не целия код. Така са нужни само секунди, за да се стартира интерфейса. Със сигурност за в бъдеще ще виждаме повече приложения, които използват Instant Apps. Ако искате да тествате функцията още сега можете да изпробвате софтуера, който я използва в Google Play като кликнете върху този линк. Секцията периодично ще се актуализира от Google с ново съдържание.

Вижте как да използваме функцията Instant Apps на смартфон с Android