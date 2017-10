Добавената реалност ще се превърне в едно от следващите големи неща при смартфоните. Както Google, така и Apple имат планове за придвижване напред в тази област, а и много е вероятно вече да сте използвали тази технология, без да осъзнавате. Филтрите за лица в Snapchat и Instagram са базирани на добавената реалност, както и най-голямата мобилна игра за миналата година: Pokemon Go. От Make Use Of научаваме за това кои са най-добрите Android приложения за добавена реалност. 1. Star Walk 2 Няма по-бърз и по-прост начин за демонстрация на чудесата на добавената реалност от приложението Star Walk 2. Заредете приложението, насочете телефона към небето и всички планети, звезди и съзвездия ще бъдат разположени точно над вас. Този джобен планетариум е чудесен за учители, любители астрономи или за всеки, който иска да установи дали някоя светлина в небето е звезда, Марс или Международната космическа станция. 2. Google Translate Google Translate е едно от най-добрите приложения за пътешественици, което също се възползва от добавената реалност. Можете да насочите камерата на телефона си към пътен знак, меню или друг текст и ще получите незабавен превод. Тази функция работи на 38 езика (приложението поддържа общо 103) и можете да изтегляте езикови пакети, които да използвате офлайн. 3. SketchAR Имате нужда от учител по рисуване? Има много приложения и уебсайтове, които обещават да ви помогнат да се научите да рисувате, но SketchAR използва уникален подход, основан на разширената реалност. 4. Wikitude Wikitude е едно от най-старите приложения за смартфони, което използва добавена реалност. То ви предоставя повече информация за света около вас, освен това ви насочва към близките ресторанти и кафенета, хотели или забележителности. 5. Inkhunter Ако планирате да си направите татуировка, последното нещо, което искате е да съжалявате след това. За да намалите шанса това да се случи може да използвате приложението Inkhunter. То използва добавена реалност, за да покаже избрания от вас дизайн на татуировка на ръката или друга част на тялото ви, така че да можете да видите как ще изглеждате след като се татуирате. 6. Ghost Snap AR Horror Survival Ето и една забавна игра за лов на призраци. С това приложение вашият дом се превръща в сцена на ужасите от Хелоуин. 7. Lumyer Lumyer действа по същия начин като филтрите за лице, които има в Snapchat и Instagram. За разлика от тези приложения, обаче, те не се прилагат в реално време. Lumyer работи и с видео, като там филтрите се прилагат в реално време. Можете да добавяте фойерверки, конфети и други ефекти. 8. IKEA Catalog Не би ли било чудесно, ако можехте да видите как би изглеждала дадена мебел в стаята ви, преди да си я купите? Ако използвате приложението на IKEA ще имате тази възможност. Самото използване на приложението обаче има ограничения, тъй като трябва ръчно да размерите продуктите. 9. WallaMe С това приложение може да добавяте рисунки или текст към реалността. Направете снимка на някой обект и покажете своята креативност. Готовият резултат може да споделите. Вижте каква е разликата между добавената реалност и виртуалната реалност