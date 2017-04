Google Chrome предлага интересно съчетание между изчистен интерфейс, бърза скорост на работа и функции, които се грижат за сигурността на личните ни данни. Много скоро популярния уеб браузър ще може сам да блокира реклами в интернет. Oт WallStreetJournal информират, че Google вече работят над подобен софтуер, който ще стане част във всички версии на Google Chrome. Taзи функция ще е активирана по подразбиране и ще може да се използва както на смартфона, така и на компютъра, предаде TechCrunch. Решението да се създаде вграден софтуер за блокиране на реклами в Chrome е доста изненадващо. В момента най-големият източник на приходи за компанията са именно рекламите. Данните на Net Market Share показват, че Chrome притежава над 50% от пазара на браузъри. Aко Google започнат да блокират рекламите, които ни показват това би се отразило сериозно на нейните приходи. Разбира се идеята е в случая е съвсем различна. Новият софтуер ще спира само определен тип реклами, като Pop-Up прозорци и такива, които се стартират сами с картина и аудио. Google дори предвиждат да блокират всички реклами в определен уеб сайт, ако не отговаря критериите на т.нар. "Coalition for Better Ads". Приложенията за блокиране на реклами в интернет като AdBlock Plus стават все по-популярни. Tова е проблем за Google, тъй като се налага да плащат, ако искат собствените им реклами да преминават през филтрите на подобен софтуер. Идеята е да се създаде функция за блокиране на реклами директно в Google Chrome, което ще накара повече потребители да спрат да използват другите подобни програми в интернет. Вижте как Google се борят успешно със зловредните реклами в интернет