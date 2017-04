Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA) е мощен радио телескоп, който е разположен в Южна Африка и разполага с 19 отделни антени, като всяка от тях има диаметър от почти 13 метра. Съоръжението е проектирано така, че да улавя специални честоти на вълната излъчвани от водородни атоми, които датират от т.нар. "Еpoch of Reionization". Учените смятат, че те са се появили приблизително 400 млн. години след Големия взрив, чрез който се създава нашата галактика, предаде Engadget. Данните от HERE ще им позволят да придобият по-добра представа за ранните години на Млечния път. Учените проявяват голям интерес към първите звезди и галактики, формирани преди повече от 13.7 млрд. години. Информацията за тях може да разкрие ключови детайли за начина, по който се е създала Земята и другите планети в Слънчевата система. HERA ще изследва рентгеновата и ултравиолетовата радиация на тези ранни небесни тела, за да разбере химичният им състав и структура. За да постигне тази цел големият телескоп ще следи йонизацията на водородния газ във Вселената. Благодарение на сериозни инвестиции от организациите National Science Foundation и Gordon and Betty Moore в размер на $15.3 млн. антените на телескопа ще бъдат увеличени от сегашните 19 до 350. Конструкцията им трябва да е готова до септември 2019г. След това HERA ще разполага с още повече възможности да търси отговори на най-старите загадки на галактиката ни. Вижте как NASA oткриха седем нови екзопланети, които може да поддържат живот