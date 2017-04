Snapchat е популярно мобилно приложение, което среща все по-голяма конкуренция в лицето на големи имена като Facebook, WhatsApp и Instagram. Малко известен факт е, но преобладаващата част от приходите за Snap Inc., които го разработват идва от продажбата на геофилтри. Така например през миналата година от $360 млн. от $400 млн., които е спечелило приложението са именно от геофилтри. Тези филтри са базирани на локацията на потребителите и представляват голям интерес за рекламните компании, информира TechCrunch. С оглед на тези факти не е случайно, че Snap Inc. инвестираха $7.7 млн., за да купят ключов патент за геофилтри, който досега бе притежаван от Mobil. Това е най-високата цена плащана досега за патент на технологичната сцена в Израел. Mobil е името на конкурент на Instagram, който бе създаден преди шест години и регистрира на свое име патент за геофилтри през 2012г. Подадените документи описват метод, позволяващ филтрите да бъдат създавани и разпространявани от съответния сървър. Tова премахва необходимостта Snapchat да се ъпдейтва за всеки нов филтър Инвестицията от $7.7 млн. означава, че Snap Inc. не могат да бъдат съдени от Mobil, но също така могат да я предпазят от Facebook. В последните години социалната мрежа копира много от функциите на Snapchat не само в социалната мрежа, но и в други продукти като Instagram и WhatsApp. Ако Facebook се опитат да заведат дело срещу Snap Inc. новият патент би осигурил необходимата защита пред съда. Вижте можели Snap да се превърне в следващия Google, Facebook или Twitter