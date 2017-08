Наскоро Google предприе стъпки, за да направи Android още по-приятна за използване платформа. Може да запишете областите от Google Maps за офлайн ползване и дори да поставите на изчакване заявка за търсения от Google, когато не сте свързани с интернет. Това, което липсваше в Android, беше опростен и официален начин за запазване на цели уеб страници за офлайн употреба. За щастие това вече се промени, Google добави вграден офлайн режим в Chrome. Благодарение на Make Use Of научаваме как да запишем уеб страници за офлайн преглед на Android, не само за браузъра Chrome, но и за още три други браузъра. В Chrome Chrome вече има офлайн режим, който ви позволява да запазвате пълни уеб страници заедно с оригиналното им форматиране на Android телефона си. Chrome може да изтегли уеб страницата, точно както е. Така ще получите достъп до всички изображения, текст и данни със същото форматиране. Услугите за офлайн четене обикновено премахват форматирането от уеб страницата. Офлайн режимът на Chrome е интегриран с функцията „Downloads“. За да запазите уеб страница за офлайн достъп, докоснете иконата с три точки горе вдясно и натиснете бутона „Download“. Страницата ще започне да се изтегля във фонов режим и ще получите потвърждение, когато тя вече е запазена в телефона ви. Можете също така да запазите страница, без дори да я отваряте. Докоснете и задръжте върху линка и изберете „Download link“. Сега можете да затворите страницата и приложението, без да се притеснявате, че ще загубите достъп до съдържанието, когато не сте свързани с интернет. За да се върнете към запазените страници, трябва да отидете в секцията „Downloads“. В Chrome кликнете върху иконата с три точки и изберете „Downloads“. Ако се върнете веднага след като запазите страницата, ще я видите точно в горната част на списъка. Но ако е минало известно време, можете да сортирате само запазените страници, като докоснете иконата на три точки в горния ляв ъгъл и изберете „Pages“. Можете също така да премахнете изтеглена страница, като натиснете и задържите списъка и изберете бутона „Delete“. Чрез Pocket Pocket е услуга за офлайн четене. Ето как работи тя. Запазвате уеб страница в Pocket, след което приложението изтегля версия на страницата. Тя ще съдържа целия текст, връзки, някои изображения и това е всичко. Няма да се запазят навигацията, елементи от дизайна, реклами или всякакъв вид мултимедия. За да използвате Pocket, изтеглете приложението и създайте профил. Сега отидете на браузър и отворете страницата, която искате да запазите. В Chrome кликнете върху иконата с три точки и изберете „Share“. От това меню изберете иконата „Pocket“. В Opera Mini Opera Mini също има офлайн функция. След като отворите страницата в Opera Mini, докоснете иконата с три точки и изберете „Save for Offline“. За да видите запазените страници, докоснете иконата на Opera в долния десен ъгъл и изберете Offline pages. За да премахнете страница, докоснете и задръжте, след което изберете „Delete“. Запазване на уеб страниците в PDF формат Ако искате да запазите уеб страницата във формат, който може да бъде отворен почти навсякъде и който може да бъде прехвърлен на компютър или синхронизиран онлайн, най-добрия вариант е да я запазите като PDF. Можете лесно да направите това от Chrome. След зареждането на страницата кликнете върху иконата с три точки и изберете Share. След това изберете „Print“. От горната част докоснете падащото меню „Select Printer“ и изберете „Save as PDF“. Ще бъдете запитани къде искате да запишете PDF файла. Ако докоснете иконата с три точки, ще видите Google Drive като източник. Но можете да запазите PDF файла и локално. Докоснете иконата с три точки и изберете „Show internal storage“. Сега, когато докоснете иконата на три реда, ще видите името на устройството ви там, заедно с информация за това колко място остава. Докоснете името на устройството си и отидете до папката, в която искате да запазите PDF файла. След това докоснете бутона „Save“. Вижте 5 полезни Android функции, които е добре да пробвате