Собствениците на устройства с Android вече могат лесно и бързо да отварят страница в интернет на своя смартфон и да продължат да работят с нея на компютъра. За да се възползватe от тази възможност, обаче е необходимо да сте част от Windows Insider програмата на Microsoft. Функцията се казва Continue on PC и ще се превърне в едно от най-интересните подобрения в платформата Windows 10 Fall Creators Update. Благодарение на нея можете да отворите сайт на смартфона и да продължите от същото място на по-големия дисплей на компютъра. Microsoft сега потвърдиха официално, че Continue on PC вече е налична и за устройствата с iOS. Aко сте собственик на iPhone или iPad трябва да изтеглите Build 16251 версията на Windows 10 и да дръпнете безплатното приложение Continue on PC от АppStore, съобщава Engadget. Необходимо е да дадете разширение за Continue on PC от менюто на устройството си. Moжете да го направите от Share меню и раздела More, където трябва да кликнете върху слайдъра до името на функцията. Следващият път, когато отворите страница в даден уеб сайт ще разполагате с възможността да го синхронизирате и стартирате на монитора на компютъра. Continue on PC е поредното доказателство затова как Windows 10 може да изведе креативността ни на съвсем различно ниво. Вижте как да защитим Windows 10 с парола