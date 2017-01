Най-големият производител на процесори в индустрията проявява голям интерес към самоуправляващи автомобили. По време на изложението CES 2017 от Intel представиха официално новият бранд с името Go и покрива всички аспекти необходими на колите, които се движат сами. Идеята на технологичния гигант е да разработи не само софтуера, от който се нуждаят, но също да предоставя функции като 5G свързаност и инструменти за разработчиците, за да оптимизират приложенията си за Intel Go. Безспорно най-интересният компонент от Intel Go платформата е желанието на компанията да позволи на автомобилите да използват 5G мрежите, предаде TheVerge. Taка те ще могат не само да комуникират помежду си, но и да се свързват с други инфраструктурни съоръжения, което ще гарантира сигурността и безопасността на пътниците. Навигационните системи на автономните автомобили с Intel Go ще могат да използват данни в реално време, което ще подобри комуникацията между тях. Инженерите на Automated Driving Group дивизията на Intel ще бъдат натоварени със задачата да разработят тази иновативна платформа. Те разполагат с достатъчно време да го направят, защото първите автомобили с Intel Go се очаква да се появят чак в края на десетилетието. Навлизането на Intel в тази пазарна ниша е сигурна гаранция, че ще станем свидетели на много повече иновации в сферата на софтуера и хардуера в следващите няколко години. Вижте как самоуправляващите се автомобили ще променят пазара на автомобили