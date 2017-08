Ние използваме някои уебсайтове толкова редовно, че те са станали неразделна част от интернет за нас. Можете ли да си представите интернет без Google? Или без видеоклиповете в YouTube? Ако е така, трябва да проверите колко добре познавате тези сайтове. От Make Use Of разкриват 5 забавни игри скрити в популярни уеб сайтове. 1. Google Feud Когато започнете да въвеждате заявка в полето за търсене на Google, търсачката прави няколко предложения, които автоматично завършват ключовите ви думи. Това може да са интересни предложения или направо смешни. Вие можете ли да предположите какво Google ще ви предложи? Google Feud е забавна игра, в която трябва да познаете първите 10 предложения за автоматично допълване на Google за всяка фраза. Изберете от четирите категории (култура, хора, име, въпроси), за да получите непълна фраза. Напишете как смятате, че Google ще завърши фразата и вижте дали сте познали. Автоматичните допълнения не винаги са само от една дума, така че не се страхувайте да бъдете креативни. 2. YouTube A to Z За десетата годишнина на YouTube през 2015 година компанията направи страхотна игра. Бяха избрани 26 от най-популярните видеоклипове на сайта и бяха създадени въпроси към тях. Във всеки кръг трябва да познаете коя икона съответства на въпроса. Въпросът не е ясен, затова тествайте знанията и интелигентността си. Ако познаете, YouTube ще покаже въпросния видеоклип и ще преживеете хубавите моменти. 3. The Wiki Game Ако обичате Wikipedia, бъдете готови да прекарате много време в тази игра. Ще ви бъде дадена тема и страница от Wikipedia, с която да започнете. Вашата цел е да преминете от първата страница към темата, като използвате възможно най-малко връзки (не повече от шест). Не само че може да тествате общите си познания, но също така ще откриете странни или интересни статии от Wikipedia. 4. The IMDb Plot Keyword Game Ако сте фен на филмите, тогава има някои страхотни сайтове, с които да се забавлявате. Сайтът The IMDb Plot Keyword Game е един от тях. Използват се ключови думи, за да се опише всеки филм, а вие трябва да отгатнете филма въз основа на тях и да въведете името му в полето горе. 5. The IMDb Game Тази игра изисква двама или повече играчи. Един от играчите казва името на някой актьор и търси неговия профил в IMDb. Трябва да превърти надолу където ще види "Known For", тук са изброени четири филма. Другите играчи трябва да познаят тези филми. След две правилни предположения, този който задава въпросите трябва да разкрие годините на излизане на другите два филма. Вижте 7 игри, които можете да играете в браузъра на смартфона си