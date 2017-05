Винаги трябва да архивирате файловете си. Това е едно от най-важните неща, които човек трябва да прави ако не иска да загуби ценни файлове. Никога не можем да знаем кога нещата ще се объркат и излязат извън контрол, защото такива събития се случват. За щастие, има много начини да направите резервно копие на файловете и приложенията си в Android. От Android Authority разгледат най-добрите приложения за архивиране в Android. App Backup Restore – Transfer (безплатно / $4,99) App Backup Restore е едно от опростените приложения за архивиране. Ще откриете списък с функции, включително възможността за архивиране и възстановяване на APK файлове, автоматично архивиране, показване на куп системни статистически данни и др. Имате възможност да направите резервно копие в облака или на SD картата си, ако желаете. Освен това може да архивира контактите ви. App Backup Restore дори има функция за сканиране за вируси. Единственият недостатък на приложението е, че не може да архивира действителните данни за приложенията. То съхранява само APK файловете ви, за да ги инсталирате по-бързо след връщане на фабричните настройки. Backup Your Mobile (безплатно) Backup Your Mobile е друго решение за тези, които не се нуждаят от много функции. То може да архивира много неща, включително приложения, системни настройки, SMS, MMS, разговори и други. Потребителският интерфейс е сравнително прост и изглежда старомоден, но все пак говорим за безплатно приложение. CM Backup (безплатно) CM Backup е едно от най-популярните и високо оценени приложения за архивиране. С него може да архивирате приложения, контакти, съобщения, разговори, отметки, информация за календара, аларми и потребителски речници. CM Backup е облачно решение, но има и уебсайт, от който може да преглеждате и управлявате архивите си. Това приложение наистина работи доста добре. Освен това ще получите 5 GB безплатно място, когато се регистрирате. Easy Backup & Restore (безплатно) Както се разбира от името на това приложение, то има за цел да ви улесни когато архивирате файловете си. С него може да правите резервни копия на MMS, календар и потребителски речници. Освен това имате възможност да направите резервно копие директно на вашето устройство или в облак за съхранение, ако желаете. Helium (безплатно / $4,99) С Helium можете да архивирате и възстановявате приложенията си на компютъра или на устройството си в зависимост от предпочитанията ви. Ако заделите $ 4.99 за Рremium версията, ще можете също така да синхронизирате приложения между Android устройства, както и да архивирате и да възстановявате файлове от облака (Dropbox, Google Drive и OneDrive). Очаква се в скоро време да се появят още функции. List My Apps (безплатно) List My Apps е различно от повечето приложения за архивиране. Вместо да архивира нещата ви, то създава списък с приложенията ви за лесна справка. Това е чудесно решение за хора, които не искат да използват облака за съхранение, нямат много вътрешно място за архивиране и не използват много приложения. Приложението създава списъци в XML, обикновен текст, BBCode, Markdown, URL адреси и дори можете да създадете свои собствени чрез използване на шаблон. List My Apps е лесно за използване приложение което работи ефективно, ако имате нужда от бърз списък с нещата, които имате на устройството си. Super Backup Pro (безплатно / $1,99) Интерфейсът на Super Backup е функционален и лесен за използване. Той включва бутони, които архивират всяко нещо поотделно, включително приложения, контакти, SMS, календари и още няколко други. Потребителите могат да определят къде да направят резервните копия и да планират автоматично архивиране. Вижте 5 неща за архивирането на информация, които е добре да знаем