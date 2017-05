Кешът на браузъра е неразделна част от него по много причини, но за да работи той добре, трябва да го почиствате от време на време. Кешираните файлове не само заемат място, но могат да повлияят на ефективността на браузъра и дори да създадат проблеми при отваряне на някои уебсайтове. Освен това, всеки може да погледне в кеша ви и да открие доста лична информация (като например навиците ви за сърфиране). За да изчистите кеша, можете да използвате клавишната комбинация Ctrl + F5 или да отворите менюто с три точки и да изберете More tools > Clear browsing data. Тези начини за изчистване на кеша може би ги знаете, но от Make Use Of знаят три „скрити“ начина, които ви дават повече възможности за почистване в Chrome, без да прекъсвате работата си. Отворете Chrome Dev Tools като натиснете клавиша F12. На Dev Tools екрана, кликнете с десния бутон на мишката върху „Refresh“ бутона, за да се отвори менюто, което ви трябва. Тук ще откриете три начина за почистване на кеша на браузъра. 1. Normal Reload Това е нормалното презареждане. Браузърът ще се презареди, но ще се използват кеширани данни. Уеб браузърът ще провери уеб сървъра, за да види дали някой файл е променен. Ако е така, браузърът ще изтегли най-новата му версия, в противен случай браузърът ще продължи да използва кешираната версия. Normal Reload е бърз начин, но не и най-добрия за презареждане на уеб страница, тъй като браузърът просто обновява страницата, без да изтрива старите CSS, JavaScript файлове, Flash активи и т.н. 2. Hard Reload Браузърът заобикаля местния кеш и изтегля всичко отново, за да ви покаже най-новата версия на уеб страницата. Но това не е пълно изтриване, тъй като някои кеширани данни могат да бъдат използвани отново. Може да използвате и следните клавишни комбинации: Ctrl + R, Ctrl + Shift + R или Ctrl + F5. 3. Empty Cache and Hard Reload Това е най-добрият начин за получаване на най-новата версия на дадена уеб страница. Той изтрива кеша напълно и отново изтегля всичко. Вижте 5 полезни трика в браузъра Google Chrome