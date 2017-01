През 2016 година, шлемовете за виртуална реалност станаха реалност за обикновения потребител. Големите компании вече имат достъпни предложения на пазара и всеки желаещ да тества технологията, може да го направи.

През 2017 година много е вероятно да видим още по-големи постижения във виртуалната реалност, но хубаво е че още сега ако решите може да се потопите във виртуалния свят. От ZDNet са съставили списък с най-добрите шлемове за виртуална реалност на пазара.

Шлемът Daydream View на Google работи само с телефони, съвместими с новата Daydream платформа, като новите Google Pixel модели. Новите смартфони на Google се слагат в предната част на шлема и NFC технологията се грижи за сдвояването. Daydream View е сред най-простите за инсталиране и употреба, както и най-евтиния модел. В момента, Daydream View предлага приложения и игри чрез Daydream софтуер, включително YouTube, Hulu, и Home Run Derby.

Sony PlayStation VR е една от основните VR атракции през тази година, поради сравнително ниската цена на шлема и съвместимостта му с PlayStation 4. Sony дебютира със сериозен каталог от игри – над 230 разработчици и издатели работят по софтуер за PS VR за да осигурят над 160 заглавия. Системата на PS VR има и кино режим, който позволява на потребителите да се наслаждават на съдържание върху голям виртуален екран. Поддържат се стандартните PS4 игри и видео, а така също и различни функции на PS4 като Share Play и Live from PlayStation. Използвайки PS VR и PS4 Media Player, потребителите ще могат да се наслаждават и на 360-градусови панорамни снимки и видео, заснети с устройства като 360-градусови камери.

Очилата за виртуална реалност Samsung Gear VR се появиха през 2015г. и са съвместими с Galaxy Note 5, Galaxy S6/S6 Edge/S6 Edge+, или Galaxy S7/S7 Edge. Gear VR използва Oculus Home за изтегляне и управляване на съдържанието. В Oculus магазина към момента има над 140 игри и приложения, а 360-градусовите видеа и подходящо видео съдържание надхвърлят 35 000. С 360 Photos се пренасяте на интересни събития и места, за да ги разгледате в 360-градусови снимки, 360 tours ви отвежда до красиви и впечатляващи локации, но чрез видео.

Oculus Rift включва Oculus Touch контролери за движение на ръката и физически бутони, за да се играят класически игри. Използването на Oculus Rift изисква наличието на персонален компютър при това той трябва да е доста мощен. Oculus Rift предлага някои много добри Windows PC спецификации.

От Oculus обещаха, че за Oculus Rift до края на годината ще излязат над 100 игри, сред които Minecraft, Rock Band, Edge of Nowhere и The Climb. Компанията финансира и разработката на още 20 игри, които ще бъдат ексклузивни за платформата.

HTC Vive

Подобно на Oculus Rift и НТС Vive изисква скъп компютър с мощна видеокарта, която да може да обработва голямото количество графична информация. Благодарение на HTC Vive разширение, което беше освободено през ноември вече е възможно да използвате устройството без кабели. А благодарение на функцията Vive Phone Services, може да изпращате и получавате повиквания и текстови съобщения и да проверявате календара си.

