Sony официално потвърдиха, че популярните игри за конзолата PS4 вече са достъпни в облачната услуга PlayStation Now. Това означава, че всеки потребител с абонамент за нея вече ще може да избира от атрактивна колекция, наброяваща над 500 игри. Услугата позволява да стриймвате игрите от конзолата на компютри с Windows. За да се възползвате от тази функция трябва да платите месечна такса от $20. Включването на заглавия за PS4 бе едно от най-желаните подобрения в PS Now от потребителите. Досега бе възможно единствено да стартирамв игри за PlayStation 3. Sony потвърдиха,че периодично ще добавят нови заглавия към своя каталог, което ще превърне услугата в още по-атрактивен избор за геймърите, предаде TheVerge. PlayStation Now поддържа облачна технология, което означава, че не трябва да чакате да се изтеглят игрите. Компанията разкри и кои са първите 20 заглавия за PS4, с които можете да се забавлявате в услугата. Ето и кои са те: Killzone Shadow Fall God of War 3 Remastered Saints Row IV: Re-Elected WWE 2K16 Tropico 5 Ultra Street Fighter IV F1 2015 Darksiders II Deathinitive Edition Evolve MX vs ATV Supercross Encore Resogun Helldivers Broken Age Dead Nation: Apocalypse Edition Grim Fandango Remastered Akiba’s Beat Castlestorm Definitive Edition Exist Archive: The Other Side of the Sky Nidhogg Super Mega Baseball До края на годината ни очаква премиерата на още игри на популярни разработчици като Codemasters, Capcom, 2K и Sony Interactive Entertainment. Sony също така обещаха в следващите няколко седмици да разкрият повече детайли за плановете си. Включването на PS4 игри към каталога на PlayStation Now определено ще се хареса на много потребители. Вижте как да контролираме PlayStation 4 със смартфон