Има различни видове игри за коли. Някои са симулации, други са състезателни игри, а трети са игри пъзели. Темата се развива доста бързо на мобилните устройства. Състезателните игри имат някои от най-добрите графики и по тази причина мнозина ги предпочитат.

Питате се кои са най-добрите игри с коли за Android? От Android Authority може би ще ви помогнат да намерите отговора.

Asphalt Xtreme

Asphalt Xtreme е една от многото игри с коли на Gameloft. Тя се фокусира повече върху състезанията по офроуд и ви позволява да отключите различни превозни средства. Играта може да се изтегли безплатно, но предлага покупки в приложението.

Car Mechanic Job: Simulator

Car Mechanic Job: Simulator е различен вид игра. Вместо да се състезавате с някой автомобил, вие го поправяте. Играта ви диагностицира проблемите на колата и след това вие трябва да ги поправите. Всяка кола може да има от един до 50 различни проблема. Car Mechanic Job: Simulator е безплатна.

CarX Drift Racing

CarX Drift Racing е състезателна игра. Може да избирате автомобила си от две дузини предложения. Играта е безплатна, но предлага покупки в приложението.

CSR Racing 2

CSR Racing 2 е една от най-популярните игри с коли за мобилни устройства. Тази състезателна игра има фантастични графики и предлага широки възможности за настройка. CSR Racing 2 е безплатна, но предлага покупки в приложението.

Dirt Trackin

Играта идва със състезатели от реалния свят, десет различни писти, над две дузини превозни средства и др. Трудността на AI е персонализируема. Състезанията могат да бъдат между пет и 100 обиколки. Графиките обаче не са от най-добрите. Цената на Dirt Trackin е $3.

Grand Prix Story 2

Тази игра ви дава възможността да разберете какво е да имате свой собствен автомобилен състезателен екип. Ще трябва да си търсите спонсори, инженери, дизайнери на нови коли и всичко от което имате нужда, за да печелите. Играта е безплатна, но предлага покупки в приложението.

Need for Speed No Limits

Need for Speed No Limits е най-новата мобилна игра в популярния състезателен франчайз. Тя не е толкова добра, колкото нейния еквивалент за конзоли, но все пак не е лоша за обикновените любители на състезанията с автомобили. Играта е безплатна, но предлага покупки в приложението.

Вижте 7 игри, които можете да играете в браузъра на смартфона си