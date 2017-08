Android Nougat актуализацията вече е налична за много устройства. Без значение дали говорим за Android 7.0 или за 7.1, редица потребители съобщават че имат проблеми. Ако и вие имате проблеми с Android Nougat на вашето устройство, разгледайте съветите на Android Pit. От медията дават информация за най-често срещаните проблеми с Android Nougat и как да ги решим. Проблеми с инсталацията На първо място, трябва да се уверите, че телефонът е напълно зареден и е свързан към стабилна Wi-Fi мрежа. След това ще трябва да изчакате търпеливо актуализацията да се инсталира. Първият път, когато телефонът се опитва да се рестартира след инсталацията, може да е изключително бавен. Това не е нещо за което да се притеснявате, но ако чакането се проточи много време, опитайте да изчистите кеш паметта на системата в режим на възстановяване. Рестартирайте в режим на възстановяване, като задържите натиснати едновременно „Рower“ бутона, бутона за увеличаване на звука и „Home“ бутона. Ще видите логото на производителя и след това от менюто за възстановяване изберете „Wipe cache partition“ като използвате бутоните за увеличаване и намаляне на звука. След това натиснете „Рower“ бутона, за да изпълните командата. След това може да рестартирате телефона и се опитайте да инсталирате актуализацията отново. Ако все още имате проблеми, може да се наложи да се прибегне до възстановяване на фабричните настройки, само не забравяйте първо да направите резервно копие на данните си. Бързо изтощаване на батерията След като актуализирате до Nougat, отидете в Google Play Store и актуализирайте всички приложения на телефона си, така че те да са съвместими с новата версия на Android. След това изчистете кеша на приложенията и кеша на система, за да се отървете от старите данни. За да изчистите кеша на всички приложения отидете в Settings > Storage and USB > Cached data, след това натиснете „OK“, за да изчистите кеша на всичките си приложения. Ако проблемът продължава, възстановете фабричните настройки на телефона си. Проблеми с Wi-Fi връзката Първо опитайте да решите проблема като изключите Wi-Fi свързаността и след това я включете отново. Ако това не проработи, изключете Wi-Fi, след което рестартирайте телефона си. Все още нищо? Тогава рестартирайте настройките на мрежата си като отидете в Settings > Backup and reset > Network settings reset. Проблеми с Bluetooth свързаността Bluetooth проблемите са досадни, а понякога и трудно се открива причината за тях. Първото нещо, което трябва да се опита е да изключите Bluetooth и след това отново да го включите. Ако това не проработи, рестартирайте в Safe Mode, така че трета страна приложенията да не могат да попречат на връзката. Това ще ви помогне да разберете дали конкретно приложение е причината за проблема или самата операционна система. Проблеми с мобилните данни Отново първо опитайте с изключване и след това включване на функцията. Ако не помогне рестартирайте телефона си. Може да опитате да решите проблема като извадите SIM картата от телефона и я поставите отново. Ако и това не помогне свържете се с вашия доставчик на услугата. Проблеми с GPS За да решите проблема, изключете GPS, а след това го включите отново, за да получите нова връзка. Ако това не помогне, опитайте да рестартирате вашия телефон. Също така, можете да използвате и пренастройване на вашия GPS, или изчистване на кеш паметта на Google Maps (или приложението, което използвате за картографиране). Черен екран Някои собственици на Galaxy S7 съобщават за черен екран след актуализацията, но проблема може да се срещне и при други устройства. Този бъг присъстваше и при Android Marshmallow актуализацията. Първото нещо, което да направите е да изключите телефона, използвайки бутона за захранване, а след това да го включите отново. Опитайте да рестартирате в режим на възстановяване, като задържите натиснати едновременно бутоните за захранването, за увеличаване на звука и „Home“ бутона. Ще видите логото на производителя и после от менюто за възстановяване можете да използвате бутоните за звука, за да изберете „Reboot system“ и натиснете бутона за захранването, за да рестартирате телефона. Проблеми със звука Опитайте да рестартирате устройството след актуализацията. Освен това, не забравяйте да проверите дали решетките за високоговорителите са чисти. Ако проблема остава, разберете дали той се отнася само за едно приложение или е повсеместен. Проблеми при свързване на Nougat с PC Ако имате проблеми с USB свързаността след актуализацията Nougat, това е най-вероятно, защото не сте избрали правилната опция в настройките. Настройката по подразбиране е USB режим за зареждане, което означава, че не можете да видите файловете, когато включите телефона си към вашия компютър. Когато свържете телефона към компютър чрез USB, ще се появи съобщение, което казва: „Connected for charging“. Докоснете го и ще видите няколко опции, изберете „MTP for transferring media files“. Проблеми с конкретни приложения Ако имате проблеми с конкретни приложения след актуализацията, отидете в Play Store и ги актуализирайте до най-новите версии, които са съвместими с Nougat. Ако това не реши проблема, изчистете кеша на приложението и данните. Ако и това не свърши работа, опитайте да деинсталирате проблемното приложение и го преинсталирайте наново. Вижте най-полезните трикове в Android 7.0 Nougat