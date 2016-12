Google проследява всичко каквото правим в интернет и не забравя нищо. Но хубавото е, че компанията ни позволява да контролираме до някъде каква информация да не преминава през сървърите ѝ. Тази информация включва историята на сърфирането, търсения, видеоклипове които сме гледали в YouTube и така нататък. Това включва и всичко, което сме казали на телефона с "OK Google" команда. Проследяването на гласа ни се случва само когато сме се логнали и опцията Voice & Audio Activity е включена. Гласът ни може да бъде записан дори когато устройството е в офлайн режим. Подобно на всички други данни, които Google пази за нас, гласът ни също се използва за подобряване на нашия онлайн опит – устройството ни се научава да разпознава гласа ни и това подобрява разпознаването на реч в услугите, които използваме с гласови команди. Ако обаче държите на неприкосновеността на личните ви данни, може да забраните на Google да записва гласа ви. Благодарение на Make Use Of можем да научим как да забраним на Google да записва гласа ни. 1. Отидете на страницата My Activity на Google и влезте в профила си. На тази страница можете да видите списък с последните записи и датата кога са били направени. 2. Можете да прослушате всеки един от записите с помощта на бутона „Play“ до всеки един от тях. 3. Изберете записа, който искате да изтриете. Можете да ги изтриете един по един, или да ги филтрирате по конкретни периоди от време. 4. Може да отидете в страничната лента и да кликнете върху „Delete activity by“. Тук имате няколко възможности. Изберете „All Time“, ако искате да ги премахнете всички едновременно. 5. Ако решите може да изключите тази функция напълно за да не се записват гласовите ви команди. За целта посетете отново страницата „My Activity“ (Activity Controls). Превъртете до „Voice & Audio Activity“ и изключете опцията. Вижте шест начина да гарантираме сигурността на данните си когато сме на път