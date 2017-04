Не е лесно да се запомнят паролите за всички безжични мрежи, към които сме се свързвали с течение на времето. Дори и да сте си ги записали на листче, едва ли ще откриете правилното листче, когато ви потрябва. И така идва момент, в който забравяме паролите си. Какво можем да направим в този случай? От Make Use Of ще ни покажат как да намерим запазени Wi-Fi пароли за стари мрежи в Windows 10. Целият процес е много по-лесен отколкото може би си представяте и е в само две стъпки. Стъпка 1: Отворете Command Prompt с администраторски достъп (това е важно) и въведете следната команда: netsh wlan show profiles В резултат всички Wi-Fi мрежи, с които сте се свързвали в миналото ще се покажат с техните SSID имена. Стъпка 2: След това, в Command Prompt прозореца, изпишете тази команда: netsh wlan show profile name="Profile-Name" key=clear На мястото на Profile-Name, трябва да поставите точното SSID име на Wi-Fi мрежата, за която искате да разберете паролата и то трябва да бъде въведено без кавички. Натиснете „Enter“, за да се покаже паролата за Wi-Fi мрежата. Отидете в „Security settings“, в полето „Key Content“ ще видите паролата. Ако искате да видите само паролата (Key Content) без външни детайли, напишете командата: netsh wlan show profile "Profile Name" key=clear | findstr Key Вижте четири програми за възстановяване на забравени пароли в Windows