4G LTE мрежите вече са лесно достъпни и високата скорост, която предлагат, е примамлива за почитаталите на сърфирането, стрийминга, онлайн игрите и мултимедията. А вече не е и необходимо да се дават много пари за смартфони, който може да се възползва от 4G LTE мрежа пълноценно. Ето няколко предложения за най-добрите 4G смартфони до 200 лв.

Revo You Plus впечатлява с доста мощни характеристики за ниска цена. Той има 64-битов 8-ядрен процесор MediaTek MT6753, работещ на 1.5GHz. Оперативната памет е 2GB, има и 16GB за файлове. Дисплеят е 5.5-инчов IPS с Full HD резолюция. Телефонът има още 13МР камера на гърба, 5МР камера на предния панел. Revo You Plus разполага и с 2 SIM карти, батерия с капацитет 2550mAh. Операционната система е Android 5.1 Lollipop.

Цена: 199 лв.

Lenovo C2 K10A40 идва с 5-инчов IPS дисплей с резолюция 1280х720. Под него има 4-ядрен процесор, работещ на 1GHz с ядра Cortex-A53. Оперативната памет е 1GB, а вътрешната памет – 8GB, като тя може да се увеличи с microSD карта. Основната камера е с 8МР сензор, а тази на предния панел – 5МР. Телефонът има батерия с капацитет 2750mAh, FM радио. Само с една SIM карта е, а операционната система е Android 6.0.

Цена: 199 лв.

Още един модел от Revo с 5.5-инчов HD 720p дисплей. Той е и с процесор MTK6735, който е 4-ядрен и работи на 1GHz. Оперативната памет и тук е 2GB и има 16GB памет, които могат да се увеличат с microSD карта. Revo 555 4G разполага с 8МР камера на гърба и 5МР на предния панел. Телефонът има и доста мощна батерия с капацитет 3800mAh. Операционната система е Android 5.1 Lollipop.

Цена: 199 лв.

Motorola Moto C DS

Малко по-компактен телефон с 5-инчов TFT дисплей и резолюция 480х854. Той разчита на 4-ядрен процесор Mediatek MT6737M, работещ на 1GHz. Оперативната памет е 1GB, а тази за файлове – 16GB и има слот за microSD карти и две SIM карти. Телефонът има 5МР камера на гърба, 2МР на предния панел. Батерията на модела е 2350mAh, като също има FM радио. Операционната система е Android 7.0.

Цена: 199 лв.

За финал, 5-инчов модел на Asus. Резолюцията на дисплея е 854х480. Има 4-ядрен процесор Snapdragon 200 и 1GB RAM. Вградената памет е 8GB, като има и слот за microSD карти. Те могат да са с капацитет до 128GB. Телефонът също има опция за две SIM карти. Основната камера е 8МР, а тази на предния панел – 2МР. Вградената батерия е с капацитет 2600mAh. Операционната система е Android 6.0.

Цена: 185 лв.

