Не е нужно да бъдете технологичен гений, за да добавите някои невероятни ефекти към видеоклиповете си. На Android, това е толкова просто, колкото инсталирането на приложение и избора на ефекта, който искате да добавите – като падащ сняг или лазери. За да направите видеоклиповете си по-забавни, следните приложения препоръчани от Make Use Of ще ви позволяват да добавяте ефекти, музика и стикери. 1. VivaVideo Приложението VivaVideo ви позволява да добавяте падащи розови листенца, метеори, лед, огън и много други елементи към видеоклиповете си. За да добавите ефект, отворете приложението, намерете този който искате и го добавете към предпочитания видеоклип. Изберете Edit Scissor icon > FX > FX white circle > Choose your effect. Ако за първи път използвате приложението, ще имате само няколко опции. За да си купите още, докоснете оранжевата икона на торбичка в долната дясна част на екрана и разгледайте голямото разнообразие от ефекти. Когато имате ефекта, който искате, изберете го и докоснете отметката в горната част. За да приложите ефекта за по-дълго време, докоснете иконата на молив в долната част и плъзнете белите страни на плъзгача. Използвайте теми, за да добавите още ефекти Можете също да добавяте ефекти, като изберете опцията Theme. Видовете налични ефекти ще зависят от темата, която изберете. Ако например искате да добавите темата "Сладки кученца" във видеоклипа си, докоснете я, за да я изберете, а приложението ще вмъкне автоматично ефектите, които са налице за тази тема. Ако дадена тема има заглавие, можете да го редактирате, като докоснете отново темата и върху нея ще се появи "Т". Просто докоснете заглавието и добавете своето. Някои теми ще бъдат заключени, но можете да ги отключите, ако искате да гледате видеоклип. Други теми може да ви помолят да оцените приложението с пет звезди, за да ги отворите, но има и някои теми, които са налични само във версия Pro. Освен отключването на повече ефекти, Pro версията премахва водния знак и рекламите. Освен това премахва ограничението за дължина на видеоклиповете при експортиране и др. Всичко, което е заключено в безплатната версия, е налице в Pro версията. Например, темите „Adventure“, „Love Story“ и „What’s Up“ са достъпни само при платената версия. За да пазарувате повече теми, докоснете опцията за още с иконата на пазарската чанта. 2. VideoShow Искали ли сте някога да добавите мълния или мехурчета към видеоклиповете си на Android устройство? Приложението VideoShow прави това възможно с няколко прости стъпки. След като изберете видеоклипа, намерете и кликнете върху таба „Edit“. Тук ще видите всички ефекти, които можете да добавите към видеоклипа си. Можете да добавяте стикери, субтитри, филтри, глас, преход и GIF. В опцията за ефекти можете да добавите целувка, падащи розови листенца, мехурчета, звезди, гръмотевици, сняг и др. Докоснете опцията за ефекти, последвана от бутона „бял плюс“. Прегледайте наличните опции и докоснете тази, която искате да приложите. Натиснете „OK“, за да добавите ефекта и след това докоснете отметката в горната част, за да направите своя избор окончателен. VideoShow също има теми, които могат да добавят ефекти към видеоклиповете ви на Android. VideoShow дори ви позволява да добавяте невероятни ефекти и към снимките си. Платената версия на VideoShow Всички ефекти, които са безплатни за изтегляне, ще имат или таг New в горния ляв ъгъл, или няма да имат нищо. Темите, които са налични само в платената версия на приложението, ще имат маркер "Pro" в горния ляв ъгъл. Ако закупите Pro версията, няма да виждате реклами и воден знак, ще може да експортирате 1080p видео, ще получите 4K поддръжка и други предимства. 3. FilmoraGo FilmoraGo предлага ефекти, които няма да намерите сред останалите подобни приложения, като например 80-те години на миналия век, огледална тема и детска тема. Веднага след като добавите видеоклип, ще видите опциите за ефектите отдясно. Докоснете опцията Themes, за да използвате теми като мода, зима, Чаплин, любов или филм. За да получите достъп до повече ефекти, прекарайте пръст надолу от опциите и надясно и докоснете инструментите за редактиране. Тук можете да добавяте ефекти, като например картина в картина, глас, филтри, наслагвания, заглавия и забавяне на кадъра. В FilmoraGo ефектите се наричат ​​елементи. Когато използвате приложението за първи път, ще имате само осем ефекти. За да добавите още, докоснете трите хоризонтални точки, за да пазарувате повече в магазина на приложението. FilmoraGo няма Pro версия. Всички опции, които се плащат, могат да бъдат ваши, като ги закупите директно в безплатната версия. Уникалната функция, която FilmoraGo предлага, е аудио миксер. Вижте какво да направим, ако не можем да стартираме аудио или видео файл в Android