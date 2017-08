Aко сте любител на пенливата течност вероятно поне веднъж сте имали възможността да изпробвате различна крафт бира. Те имат много предимства пред традиционните форми на напитката като например по-добър и плътен вкус, по-малко калории, по-високо количество алкохол. Крафт бирата е по-полезна за тялото, тъй като има повече здравословни съставки, като фибри, витамини и антиоксиданти. Вероятно сте забелязали, че имената на крафт бирите звучат странно и са трудни за запомняне. Има дори пивоварни, които кръщават своите продукти с фрази като "Evil Twin Bringing a Gun to a Knife Fight". Вариациите в случая са ограничени единствено от въображението на собствениците им. Джанел Шейн е името на изследовател, който създаде невронна мрежа изцяло с идеята да анализира имената на множество крафт бири. Селекцията е подбрана лично от него от разнообразния каталог на BeerAdvocate, съобщава BusinessInsider. Неговата програма анализира наименованията на много Indian Pale Ale и освен, че ги намира за нелогични започва да създава собствени базирани на начина, по който те са кръстени. Предложенията на изкуствения интелект включват Dang River, Toe Deal, Earth Pump, Heaven Cat и Heart Compost. В сферата на Strong Pale Аle и Amber Ale крафт бирите софтуера препоръчва Slambertangeriss, Brother Panty Tripel, The Vunker the Finger, Thrennt Rem Wine Barrel Aged Monkey Tripel, Оrganic Red Deaath, Gate Rooster и River Smuch Hoppy Amber Ale. Имайте предвид, че нито едно от гореспоменатите имена не се използва от реална бира. Това са само предложения на програмата базирани на сегашните критерий, с които пивоварните подбират наименованията на продуктите си. Определено можем да кажем, че изкуствения интелект се е справил добре с поставената му задача. Вижте как създадоха бира по уникална китайска рецепта на 5000 години