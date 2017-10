Niantic е компанията, на която дължим популярната игра Pokemon Go и един от най-активните разработчици на технологии с добавена реалност. Шефът и съосновател на Nuantic, Джон Ханке сподели пред WallStreetJournal, че потенциала на подобен софтуер е огромен и той ще промени цялата индустрия. От една страна вече виждаме първите AR приложения за смартфони, но от друга ще са необходими години преди технологията достигне своя пълен потенциал. Niantic Labs виждат бъдеще, в което тя се използва от всевъзможни джаджи. В отговор на въпрос за Pokemon Go, Джон Ханке отговори, че AR революцията ще започне, когато на пазара започнат масово да се продават очила с добавена реалност, предаде Engadget. Именно тези устройства ще слеят границата между компютри и смартфони, променяйки изцяло представата ни за действителните възможности на AR софтуера. За пример Джон Ханке даде възможността да играете Pokemon Go с очила с добавена реалност. Tова е идея, която би променила изцяло идеята ви за начина, по който се забавлявате с играта. Използването на подобен аксесоар ще позволи на всеки от нас да се потопи изцяло в геймплея и да не мисли за околния свят. Смартфоните са само основата, която ще допринесе за AR революцията. Технологията е създадена да се използва от много повече усройства и да ни позволи да взаимодейства с тях по много по-интуитивен начин. Niantic са на мнение, че до няколко години АR софтуера има потенциал да се превърне в предпочитан метод за забавление от потребителите. Вижте кои са най-добрите приложения за добавена реалност