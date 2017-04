Google вече експериментират с нова "Мy Аpps" секция в онлайн магазина си за приложения. Някои потребители вече могат да използват тази функция на смартфоните си. Вероятно до броени дни "My Apps" раздела ще е достъпен за всички. Ако не виждате секцията в своя профил трябва да изтриете данните от Google Play приложението и да го рестартирате. След като го направите ще видите стария зелен цвят на интерфейса, който ще се смени автоматично към по-тъмния зелен нюанс на последната версия. Новата функция добавя Updates раздел в основното "My Apps And Games" меню и променя "All" секцията на "Library". От AndroidPolice информират, че потребителите вече могат да използват много по-разнообразни опции за сортиране на инсталираните приложения. В това число влизат критерии като aзбучен ред, последно използвани, последно инсталирани и размер. Актуализирането на дадено мобилно приложение вече е още по-лесен процес. Самият бутон Updatе вече не налага необходимостта да отваряте страницата на съответния софтуер, за да ъпдейтнете към последната версия. Ако искате да проверите за налична актуализация можете да го направите директно от Google Play, а не да се налага да затворите онлайн магазина и да го отворите отново, за да извършите проверката. Всички тези подобрения ще ни улеснят още повече в откриването и инсталирането на мобилни приложения от Google Play. Вижте как може да инсталирате приложения извън Google Play