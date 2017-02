Скоро на пазара ще се появят удивително тънки Windows 10 лаптопи и таблети. Това ще стане възможно благодарение на новите Kaby Lake чипове на Intel, които бяха обявени на CES. Тези чипове, наречени 7th Generation Core ще удължат живота на батерията на нашите лаптопи, ще въведат нови възможности като 4K видео и VR. Но това не е всичко. Предлагаме ви информацията на Network World за 10 начина, по които компютрите ще се променят с новите Intel Kaby Lake чипове. 1. По-тънки и по-леки лаптопи 13,3-инчовите Notebook 9 на Samsung тежат само 816 гр., но предлагат само седем часа живот на батерията. Новите Kaby Lake чипове ще се появят в лаптопи и в хибридните модели устройства от Lenovo, HP, Acer и Dell, които тежат от 1 до 1,5 кг. 2. По-добър живот на батерията Intel обещават, че потребителите ще получат 10 часа живот на батериите с новите чипове, но производителите на персонални компютри обявяват дори още по-дълъг живот на батерията. Lenovo претендира, че новия ThinkPad X1 Carbon ще има живот на батерията 15 часа, докато хибрида ThinkPad X1 Yoga ще предложи 16 часа. Dell пък твърди, че живота на батерията в новия им XPS 13 ще е 15 часа и 10 часа, когато стриймваме видео от Netflix. 3. 4K видео Графичните процесори в Kaby Lake чиповете са в състояние да обработват 4K видео. Процесорите Intel Kaby Lake могат да обработват едновременно няколко потока висококачествено видео с резолюция 4К, подържайки панорамни 360-градусови кадри и приложения за „обединена” реалност – концепция, която Intel иска да направи достъпна за възможно най-много хора. 4. Използване на VR шлемове Ще можем да свързваме VR шлемове, за да гледаме филми, да играем на игри и да бродим из виртуални светове. По-късно тази година ще излязат на пазара няколко VR шлемове от Dell, Acer, HP, Asus и Lenovo, с цени започващи от $ 299. Kaby Lake е начина, по който Intel ще навлязат в света на VR, като предостави нов начин за взаимодействие с компютрите. 5. Подобрена сигурност Microsoft искат да сложат край на използването на пароли с Windows Hello, технологията която позволява на собствениците на компютри да се логват в системата чрез разпознаване на лицето, пръстови отпечатъци или ретината. Сега Intel предоставя алтернатива на Windows Hello, наречена Authenticate, която изисква множество техники за идентификация за логване в компютъра. Технологията Authenticate е налична само в бизнес компютрите с Kaby Lake vPro и е по-сигурна от Windows Hello. Microsoft и Intel съвместно разработват версия на Authenticate и Windows Hello с multi-factor удостоверяване за логване в компютрите. 6. По-бързо съхранение с Optane Дизайнът на компютрите може да се промени завинаги със супербързата Optane, нов клас памет, която може да замени традиционните SSD дискове и DRAM. Intel твърдят, че Optane-базираните SSD дискове са 10 пъти по-бързи, отколкото днешните SSD дискове и по-плътни от DRAM. 7. Приложенията ще работят по-бързо Новите Kaby Lake чипове имат по-бързи процесори и графични процесори, така че приложенията и графиките могат да се движат по-бързо. Компютрите също ще са по-бързи, тъй като Windows 10 също е променена, за да работи в тясно сътрудничество с чипа. 8. Още модеми и свързаност за лаптопите Lenovo ThinkPad X1 лаптопите могат да се свързват към клетъчни мрежи, ако Wi-Fi не е на разположение. Както при смартфоните, клетъчните модеми ще подобрят комуникациите в лаптопите, особено със скорости предлагани от 4G мрежите и дори в бъдеще и от 5G мрежи. 9. Овърклок Геймърите жадни за повече производителност ще бъдат в състояние да овърклокнат Core i7-7820HK Kaby Lake чипа, който има основна скорост 2.9GHz, до 4.4GHz. 10. Повече начини за взаимодействие с компютрите Персоналните компютри с Kaby Lake чипове ще осигурят по-естествен начин за потребителите да взаимодействат с компютрите. Вижте защо микрочиповете се правят от силиций