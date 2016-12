PDF документите са удобни за четене и визуализиране на информация съдържаща както снимки, така и текст. Ето защо винаги е добре да имаме удобен PDF рийдър под ръка, а такъв софтуер има много. Съвременните браузъри като Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge могат да четат PDF файлове. Ако обаче искате отделна програма за работа с PDF файлове, също може да избирате измежду някои много добри опции. От How To Geek смятат, че изброените по-долу начини са сред най-добрите за четене на PDF файлове за Windows. Чрез браузърите Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge Съвременните браузъри разполагат с интегрирани PDF рийдъри, които работят бързо при това без допълнително натоварване на системата. И, тъй като вашия браузър актуализира своя интегриран PDF четец автоматично, той винаги ще е актуализиран. Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge имат вградени PDF рийдъри. Когато намерите PDF файл в мрежата, кликнете върху него и той ще се отвори директно във вашия уеб браузър. PDF файловете се третират точно като другите уеб страници. Когато сте готови, можете просто да натиснете бутона за връщане назад и да продължите сърфирането. Можете също така да отваряте PDF файлове от вашия хард диск в предпочитания от вас уеб браузър. Например, да речем, че искате да отворите PDF файлове в Chrome. Трябва само да намерите .PDF файл на вашия компютър, да кликнете с десен бутон и да изберете Open With > Choose Another App. От списъка изберете Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge, сложете отметка до опцията “Always use this app to open PDF files” и натиснете “OK”. Браузърът който сте избрали, ще стане вашия PDF четец по подразбиране и ще се използва, когато кликнете два пъти върху някой PDF файл. Чрез отделна програма Sumatra PDF Sumatra PDF е с отворен код и поддържа и други видове документи, включително ePub и Mobi eBooks, XPS документи и CBZ и CBR комикси. Sumatra PDF е малка, лека и бърза програма и работи изцяло извън вашия браузър, така че PDF файловете ще се отварят в отделен прозорец. Предлага се дори като портативно приложение, така че можете да го вземете със себе си и да го използва на всеки компютър. Sumatra PDF работи точно толкова добре, колкото и вградения PDF рийдър във вашия браузър, без големи допълнителни функции, но ако искате да отваряте PDF файловете в отделен прозорец, Sumatra PDF е най-добрия вариант. Adobe Acrobat Reader DC Adobe Acrobat Reader DC е за тези, които се нуждаят от допълнителни функции. Така например има PDF файлове, които включват сложни формуляри за попълване, които не работят в горните два случая. Освен това PDF документите могат да съдържат и 3D модели и други мултимедийни обекти, които просто няма да работят в браузъра или в Sumatra PDF. Adobe Acrobat Reader DC е ненужно тежка програма в сравнение с леките PDF алтернативи, но ако се сблъскате с някои от проблемите които изброихме по-горе или други подобни, Adobe Acrobat Reader DC ще ви даде решение. Вижте шест полезни неща, които може да направите с PDF документ