Revo You Plus e новo предложение, което притежава всичко необходимо да стане хит сред достъпните смартфони с Android. Един от примерите за това е големия 5.5-инчовия дисплей с резолюция от 1920х1080 пиксела, която почти не се среща в този пазарен сегмент. Друго важно предимство на смартфона е, че има IPS матрица. Това означава, че мултимедийното ви съдържание ще изглежда еднакво добре без значително под какъв ъгъл гледате дисплея. Характеристика, която има важно значение в горещите слънчеви лъчи на летния сезон. Големия дисплей ще гарантира и чудесни възможности да се наслаждавате на любимите игри и видео публикации в интернет. Картината ще е максимално ясна с наситени детайли независимо къде се намирате.Все пак първото нещо, което ще ви направи впечатление в Revo You Plus е елегантния дизайн. Металната рамка отстрани се слива в приятно за окото комбинация със задния панел, който е в тъмносиво. Извият 2.5D дисплей на го прави и удобен за работа с едно ръка, което може да е доста практивно решение в много ситуации. Високата производителност е компонент, с който Revo You Plus се справя доста добре. Смартфонът разполага с осемядрен 1.5GHz на MediaTek и 2GB оперативна памет. Натоварване с няколко тежки приложения и игри няма да е проблем за Revo You Plus, тъй като смартфона е пригоден за подобен мултитаскинг. Ако отворите задния капак ще видите слот за две SIM карти, което означава, че можете едновременно да приемате и извършвате обаждания от двете си SIM карти. Интересно решение е включването на мощна диодна светкавица към предната камера. С нея можете да правите селфите, дори когато е тъмно. Вградената памет е 16GB, но допълнителен microSD слот поозволява да я увелите с още 128GB. Ако все ще се колебаете дали смартфона е достатъчно добър за вас, ще допълним, че сега можете да го купите на промоционална цена от едва 199 лв. с включен ДДС. Повечето модели, които предлагат сходни характеристи се продават за осезаемо по-високи суми.