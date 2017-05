Само преди ден ви информирахме, че Lenovo ще представят девет нови смартфона от C, E, G, X и Z серията през 2017г. Няма да ни са налага да чакаме твърде дълго, тъй като компанията официално разкри повече детайли за две от устройствата. Новите Moto C и Moto C Plus са фокусирани към най-ниския ценови клас и работят с Android 7.0 Nougat. Продажбите им на европейския пазар се очаква да стартират до няколко седмици. Моto C има 5" дисплей с резолюция от 854х480 пиксела. Новият смартфон се захранва от четириядрен 1.1GHz МеdiaTek MT6737M процесор, докато Moto C Plus работи с по-мощен 1.3GHz МеdiaTek MT6737 чип. Моto C ще се продава във версии с поддръжка за 3G и 4G мрежи, 8GB вградена памет и 1GB RAM. Батерията е със заряд от 2350mAh, a в задната част има 5МР камера, както и 2МР сензор с LED светкавица отпред. Moto C Plus също е с 5-инчов дисплей, но поддържа HD резолюция от 1280х720 пиксела. Устройството има 16GB вградена памет, която може да се увеличи с microSD слот за карта. Смартфонът е оборудван с по-голяма 4000mAh батерия и 8МР/2МР камери. Потребителите ще могат да избират между четири цветови конфигурации на Moto C и Moto C Plus, а именно: бял, черен, червен и златен. Цената на 3G версията на Moto C ще бъде €89, докато модела с 4G ще се продава за €99. В същото време Moto C Plus ще е достъпен за €119. Вижте защо се бавят ъпдейтите до Android 7.0 Nougat