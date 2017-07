Взе ли сте решение да смените iPhone-а си с Android телефон? Тогава информацията на Make Use Of ще ви помогне да преминете от едната платформа на другата с минимални щети и загуба на данни. Всъщност, ако синхронизирате контактите и снимките си с Google профила си, те ще бъдат защитени завинаги на сървърите на Google и никога няма да ги загубите – дори ако загубите своя Android телефон. Синхронизирайте контакти, календари и снимки с Google Drive Apple има приложение, наречено Move to iOS за Android, което ви помага да преминете към iPhone. Въпреки че Google нямат такъв инструмент, те са интегрирали подобна функция в приложението Google Drive. Тя ще ви помогне да синхронизирате контактите, календара и снимките си с Google профила си (снимките отиват в услугата Google Photos). Така че, когато настроите своя Android телефон, използвайки един и същ акаунт, всичко ще бъде там (и данните ви ще бъдат архивирани на сървърите на Google). 1. След като инсталирате приложението Google Drive, логнете се с Google акаунта, който ще използвате за вашия Android телефон. 2. Натиснете бутона за меню (трите хоризонтални линии), за да разкриете страничната лента. 3. Изберете „Settings“ и след това натиснете „Backup“. 4. Отидете в „Contacts, Calendar и Photos“ секцията, за да видите повече подробности или да деактивирате опция, ако искате. Щом сте готови, докоснете „Start Backup“. 5. Ще бъдете помолени да предоставите достъп до вашите контакти, календари и снимки. 6. След като предоставите достъп, качването ще започне. Дръжте приложението Drive отворено и активно за по-бързо качване. Когато качването приключи, ще получите потвърждение. Синхронизирайте контакти и календара от Settings Можете да синхронизирате контакти и календар направо от приложението Settings на iPhone. Всичко, което трябва да направите, е да добавите Google профила си и да активирате синхронизирането. Недостатъкът е, че процесът на синхронизиране няма прозрачност. Ще трябва да проверите ръчно (или в уебсайта на Gmail или в Android телефона си), дали всичките ви контакти и календари са синхронизирани. 1. На вашия iPhone отидете в Settings и ако използвате iOS 10.3 или по-нова версия, докоснете раздела Profile в горната част. Ако използвате по-ранна версия, прекарайте пръст надолу, за да намерите секцията „Calendar“ или „Contacts“. 2. Ако Gmail профилът ви все още не е свързан към iPhone, докоснете „Add Account“. 3. След като сте влезли в профила си, уверете се, че Contacts и Calendars синхронизирането е разрешено. 4. От „Contacts“ секцията в „Settings“, отидете в „Default Account“ секцията и я свържете с Google акаунта си. Вашият iPhone автоматично трябва да започне да качва контактите ви в Google профила ви. Като допълнителна предпазна мярка можете да отидете до някой от другите профили, които сте свързали (като вашия iCloud) и да изключите синхронизирането на контактите за тях. Експортирайте своята музика от iPhone Ако използвате услуга за стрийминг като Apple Music или Spotify, не е нужно да се безпокоите за синхронизирането на музикалната ви колекция между вашите устройства. Трябва само да изтеглите приложението за стрийминг услуга (има приложение Apple Music за Android), да влезете в профила си и готово. Тъй като приложението Музика не предлага лесен начин да прехвърлите всичките си песни от вашия iPhone на Android устройството си, трябва да експортирате песните си от вашия iPhone на вашия компютър или Mac. Следвайте стъпките по-долу. 1. Изтеглете безплатната 7-дневна пробна версия на приложението AnyTrans на вашия компютър или Mac. Ще го използвате, за да експортирате песните си. След като го инсталирате, свържете своя iPhone с вашия Mac или компютър с помощта на Lightning кабела, който сте получили с iPhone. Уверете се, че сте изключили iTunes преди да отворите приложението AnyTrans. 2. След като отворите приложението, кликнете върху бутона „Menu“, който се намира в десния край на прозореца. 3. Изберете „Audio“ и преминете към таба „Music“. 4. Тук ще видите цялата си музика. Изберете всички песни и от лентата с инструменти, кликнете върху бутона „Send to Mac“ (или „Send to PC“). 5. От инструмента за избор на файлове изберете дестинацията за музикалните файлове и изчакайте, докато песните се прехвърлят. Щом прехвърлянето приключи, ще получите потвърждение. Свържете Android устройството си с Mac или компютър. Ако използвате компютър с Windows, всичко, което трябва да направите, е да копирате музикалните файлове в папката Music на Android телефона си. Ако сте на Mac, ще трябва да изтеглите приложението Android File Transfer, за да направите това. Прехвърлете вашите снимки За прехвърляне на снимки от iPhone на Android, всичко, от което наистина се нуждаете е приложение. Може да използвате Google Photos на iPhone-а си, за да качите всичките си снимки в Google, след което да ги изтеглите отново на Android устройството си. Или пък може да използвате приложение от трета страна, за да прехвърляте бързо снимки между двете устройства. Трябва обаче двете устройства да са свързани едновременно към една и съща Wi-Fi мрежа. Списъкът на тези приложения за прехвърляне на изображения е доста дълъг: Send Anywhere, Xender, SHAREit, Instashare и т.н. Ето как да прехвърлите вашите снимки с Instashare: 1. След като изтеглите приложението на iPhone-а си и на Android телефона (безплатно за двете устройства), отворете приложението Photos на вашия iPhone. 2. Изберете снимките, които искате да прехвърлите (или изберете всички снимки) и докоснете бутона „Share“. 3. Ще трябва първо да активирате разширението за споделяне на Instashare. От първия ред отидете в секцията „More“ и активирайте Instashare. 4. Сега докоснете бутона „Instashare“. От изскачащото меню изберете Android устройството си. Докато снимките ви се прехвърлят трябва екранът на вашия iPhone да не се изключва. В зависимост от това колко снимки имате, това може да отнеме известно време. Влезте в Google профила си След като всичките ви данни бъдат синхронизирани с профила в Google, не забравяйте да влезете със същия профил на Android устройството си. Ако още не сте го направили по време на процеса на настройка, можете да отворите Settings > Accounts > Add Account и да добавите нов акаунт. След това, се уверете, че синхронизирането на „Contacts, Calendars и Photos“ е активирано. Всички ваши данни ще започнат да се изтеглят във фонов режим. Вижте как ще се развива пазара на смартфони в бъдеще