Най-сериозните фотографи имат DSLR камери. Те са настоящият златен стандарт във фотографията. Можете да закупите различни камери и лещи. Плащате скъпо, но си струва. И все пак, можете да разширите практическата работа още повече, като използвате приложения. Няма много добри възможности, но има и такива които си струва да се тестват. Ето кои са най-добрите DSLR приложения за Android, според Android Authority. 1. Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom е сред най-добрите приложения за редактиране на снимки. Мобилната версия на приложението, предлага много от функциите на версията за настолни компютри – в това число поддръжка на RAW снимки, възможност за лесно връщане обратно към оригинала, ако е необходимо и др. Освен това можете да изпратите файлове на вашата десктоп версия, ако е необходимо. Повечето от функциите в приложението са безплатни, можете да получите повече функции, ако имате абонат за Adobe Creative Cloud. 2. Camera Connect and Control Camera Connect and Control е едно от няколкото приложения за DSLR, които ви позволяват да контролирате камерата си. Поддържа се разнообразие от модели фотоапарати на Nikon, Canon, Sony и GoPro. Можете да свързвате през Wi-Fi или USB (в зависимост от вашия модел фотоапарат). Приложението също така ви позволява да заредите вашите изображения в телефона си. Camera Connect and Control има безплатна и Pro версия с цена $6. 3. Camera Remote Control Camera Remote Control е друго приложение, с което може да контролирате DSLR камерата си. За да го използвате обаче се нуждаете от IR бластер на вашия телефон и камерата. Приложението е напълно безплатно, и в същото време изключително удобно и просто решение. 4. DSLR Controller Това приложение е съвместимо само с Canon EOS камерите, но предлага множество функции. Можете да свържете телефона и фотоапарата чрез USB кабел или Wi-Fi (ако е съвместим). След това можете да направите почти всичко, което искате. Това включва използването на телефона ви като бутон за затвора, управлението на настройките и др. Има безплатна версия, която можете да опитате първо, за да сте сигурни, че устройството ви е съвместимо. Платената версия е с цена $8. 5. DSLR Tools Приложението ви позволява да съхранявате настройките за снимане. Съществува и възможност да използвате своя смартфон като дистанционно управление, за целта обаче устройствата ви трябва да имат IR бластер. DSLR Tools има тъмна тема и цена $1,50. 6. HyperFocal Pro HyperFocal Pro е ръководство за фотографи. То ви показва изчисленията, за да постигнете най-добър фокус и ви показва оптималните диапазони за фокусиране в зависимост от обекта, разстоянието, камерата и лещите. Освен това поддържа повечето камери. Приложението също така показва данни за дълбочината на полета, ъгъла на зрение и статистически данни. Дизайнът е лесен за четене. Приложението е безплатно, без покупки в приложението и без реклама. 7. Snapseed Snapseed е приложение за редактиране на снимки от Google. То е напълно безплатно и с много желани функции, между които поддръжка на RAW файлове. Приложението разполага и с 29 други инструмента за редактиране. Всички те имат плъзгачи, за да променят интензивността си за по-фин контрол. С него също така може да направите основните неща като баланс на белия цвят и др. Не е толкова мощно, колкото Lightroom (desktop) или Photoshop, но е идеално за непрофесионални цели. Вижте как да правим качествени снимки с Android смартфон