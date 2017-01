LG започнаха да изпращат покани до медийните си партньори за специално събитие на компанията, което ще се проведе на 26 февруари. Припомняме ви, че ден по-късно започва технологичното изложение MWC 2017 в Барселона. Самата покана показва сиулет на смартфон, който е допълнен от слогана "See More, Play More". Eдва ли има някакво съмнение, че това е датата, на която ще видим за първи път новия LG G6, предаде AndroidAuthority. Текстът на поканата "See More, Play More" е потвърждение, че LG G6 ще разполага с по-голям дисплей от своя предшественик. Очаква се LG G6 да има 5.7-инчов дисплей с QHD+ резолюция и пропорция 18:9. Устройството ще предложи и водоустойчиво покритие. LG G6 най-вероятно ще се захранва от мощния Snapdragon 835 процесор, който е допълнен от 6GB RAM. Любителите на фотографията ще могат да правят впечатляващи снимки с двете камери в задната част. Новият смартфон ще работи с Android Nougat и последната версия на потребителския интерфейс на LG. Според данните LG G6 ще поддържа и опция за безжично зареждане. По време на MWC 2017 компанията ще представи и нови смарт часовници. Остава само да разберем кога и на каква цена ще стартират продажбите на LG G6 на европейския пазар. Този фактор ще има ключово значение за конкуренцията на смартфона със Samsung Galaxy S8. Вижте LG G6 ще се продава по-рано от Samsung Galaxy S8