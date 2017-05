В интернет бе публикуван скрийншот от презентация, която разкрива какви са плановете на Lenovo в пазара на смартфони до края на годината. Оказва се, че компанията подготвя премиерата на девет нови устройства с бранда Moto. Най-интересните смартфони на Lenovo, които ще видим през годината са Moto Z Play и Z Force, които ще имат 5.5-инчови дисплеи с Full HD резолюция. Вторият модел ще предложи издръжлив корпус и поддържа 1Gb LTE.

Третият предстоящ смартфон на Lenovo е новия Moto X. Според информацията това устройство има 5.2-инчов дисплей с резолюция от 1920х1080 пиксела, 3D стъкло и поддържа функцията SmartCam, предаде PocketNow. В следващите месеци ще видим и два нови представителя на серията Moto G. Въпросните смартфони ще се казват gS и gS+, като те разполагат с 5.2 и 5.5-инчови Full HD дисплеи. Другите им характеристики включват метални корпуси и двойна камера при gS+.

Lenovo смятат да представят по още два модела от бюджетните серии Моto E и Moto C. Данните от презентацията разкриват, че новият Moto E4 има 2.5D стъкло и 5" HD дисплей. Моtо Е4 Plus пък е оборудван с по-голям 5.5" дисплей. Потребителите ще могат да купят и нов бюджетен смартфон, който ще се казва Moto C и е с диагонал от 5 инча. Предвидена е и допълнителна Moto C Plus версия, която е с 4000mAh батерия и HD резолюция. Можем да очакваме новите устройства да работят с Android Nougat.

