Режимът Safe може да ви помогне да определите причините за възникването на различни проблеми с вашия смартфон. При зареждане на вашия телефон в Safe режим, не се стартират приложенията на трети страни, които сте инсталирали на вашето устройство. Така ако вашият смартфон прегрява, консумацията на батерията е над очакваното или не работи стартирането му в Safe режим ще ви помогне да разберете дали някое от приложенията които сте инсталирали не е виновника за проблемите ви. От Digital Trends ще ни покажат как да използваме режима Safe в Android. Как да изключим Safe режима в Android 1. Натиснете и задръжте „Power“ бутона. 2. Натиснете „Restart“ опцията. Това е! Щом рестартирате вашето Android устройство режимът „Safe“ режима ще се изключи. Как да включим Safe режима в Android Ако имате Google Pixel, Pixel XL, Nexus устройство или друго Android устройство работещо със заводската версия на платформата, изпълните тези стъпки: 1. Натиснете и задръжте бутона „Power“. 2. Натиснете и задръжте Power off. 3. Когато се появи When the Reboot to safe mode натиснете „OK“. След това устройството ще се рестартира и “Safe mode” ще се появи в долния ляв ъгъл. Как да включим Safe режима на Samsung Galaxy Ако имате Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 или друго Samsung Galaxy устройство, тогава процесът на включване на Safe режима е следния: 1. Натиснете и задръжте бутона „Power“ и изберете „Power off“, за да изключите устройството. 2. Натиснете и задръжте Power бутона, докато не видите анимираното лого на Samsung. 3. Пуснете бутона „Power“ и натиснете и задръжте бутона „Volume down“. 4. Дръжте бутона натиснат докато не видите „Safe Mode“ в долния ляв ъгъл. Можете да деинсталирате проблемните приложения и да използвате основните функции на телефона си, докато сте в „Safe“ режим. Когато сте готови, просто рестартирайте устройството за да върнете нещата обратно към нормалното. Вижте 6 неща, които не e добре да правите с първия си Android смартфон