Google Waymo e компания, която бе създадена специално с идеята да превърне безопасните самоуправляващи автомобили в реалност. Името е вдъхновено от слогана "New way forward in mobility" (Нов начин на придвижване напред). Последните данни за прогреса на безпилотните коли на Waymo показват значително по-нисък процент за намеса на водача, в сравнение с конкурентните автомобили. Колите на на компанията са изминали над 1 милион километра по време на тестове през цялата 2016г.

Според информацията едва в 124 ситуации се е наложило водача да поеме контрол над управлението на автомобилите. Това означава, че те изискват неговата намеса на всеки 8525 километра, което е доста впечатляващо постижение, предаде TechRadar. Любопитен факт е, че това е със 75% по-ниска стойност, спрямо резултатите на компанията от предходната година. Данните са категорично доказателство за подобренията в софтуера на самоуправляващите автомобили и колко безопасни стават те за потребителите.

За сравнение BMW са отчели само един инцидент, в който водача поема контрол над машината, но са провели тестове на дистанция от едва 1000 километра. Nissan също експериментират сериозно с подобни модели и резултатите им показват изминаването на средно 235 километра преди да е необходим човешкия фактор за волана. По всичко личи, че Google вече имат предимство в един от най-атрактивните нови пазарни сегменти в индустрията.

