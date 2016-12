Новото поколение смартфони на Apple са едни от най-добрите устройства за мобилна фотография, които можете да откриете на пазара. Собствениците на iPhone 7 Plus сега се оказаха изправени пред неочакван проблем свързан с неговата камера. Най-интересните характеристики на сензора му са поддръжката за оптичен зуум и новия "Portrait Mode" за правене на впечатляващи портретни снимки. Много потребители използваха социалните мрежи, за да се оплачат от проблем свързан с камерата на смартфона. Оказва се, че ако използват външно приложение те виждат черен екран вместо изображението, което са избрали да отворят с него, предаде BGR. В последните няколко седмици броят на потребителите, изпитващи този проблем се увеличава. Все още няма ефективно решение, което да възстанови нормалната работа на камерата на този смартфон. Tова означава, че собствениците на iPhone 7 Plus ще се наложи да изчакат допълнителен софтуерен ъпдейт от Apple. Някои от собствениците дори виждат съобщение с текст "Emergency iPhone needs to cool down" и допълват, че снимките им са зелени или в пурпурен цвят. Припомняме ви, че това се случва при използването на приложения, които не са разработени от Apple. Все още не разполагаме с информация за причините, които предизвикват този странен проблем. Ще трябва да се въоръжим с търпение преди компанията да го отстрани с нов софтуерен ъпдейт. Вижте какви са цените на iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Telenor