Google Chrome е един от най-популярните браузъри в света и въпреки това често забравяме колко много може да направи той за нас. Браузърът е зареден със скрити трикове, които по същество могат да рационализират вашето интернет браузване и дигитален живот. Благодарение на Pocket-lint научаваме тези 9 полезни съвета при работа с Google Chrome. 1. Логнете се в Google Chrome Това може да звучи съвсем очевидно, но наистина трябва да се логнете в браузъра Chrome, преди да помислите дори да го използвате. Това ще ви позволи да запазите и синхронизирате неща като отметки, история, пароли и други настройки в Google профила си. След това можете да получите достъп до тях на всяко друго устройство. 2. Достъп до настройките на Chrome От Chrome намерете менюто или иконата на хамбургер с три вертикални точки в горния ляв ъгъл и след това изберете Settings, за да отворите пълния списък с настройки за Chrome. Или просто въведете chrome: // settings / в oмнибара. 3. Добавете профил за гости Ако искате да позволите на приятеля ви да използва лаптопа ви, но не искате той да вижда информацията за сърфирането ви, отидете в настройките на Chrome, а след това под People изберете „Add a person“. Това ще му позволи да има свое собствено преживяване в интернет отделно от вашето. 4. Използвайте Task Manager Може да използвате Task Manager в Chrome, за да затворите страниците, които използват много памет или за да видите какво забавя вашата сесия. Натиснете иконата на три хоризонтални точки и след това изберете More Tools > Task Manager. 5. Управлявайте настройките за автоматично попълване Използвайте настройките за автоматично попълване, за да избегнете ежедневното въвеждане на адреса си, паролата или информацията за кредитната ви карта. Просто отидете в настройките на Chrome, след това в “Show advanced settings…” > и намерете „Manage Autofill settings” под „Passwords and forms.” 6. Закачане на таб Google Chrome има функция "Pin Tab". Може да я използвате, за да закачите сайтове, които посещавате често, така че те винаги да са отворени, когато имате нужда от тях. Просто кликнете с десния бутон върху таба и изберете опцията „Pin Tab“. 7. Отворете отново наскоро затворените си табове Ако излезете от прозореца си, можете да се върнете там откъде сте спрели, като отидете в History. Разгледайте табовете под „Recently Closed“ и кликнете върху този който ви трябва за да го отворите. Можете също така да преминете към настройките и да изберете „Continue where you left off” под “On startup” секцията. 8. Използвайте Chrome като текстов редактор Изпишете "data:text/html, " в омнибара и след това може да напишете бележка. 9. Използвайте тема за Chrome Не ви харесва как изглежда Chrome? Изтеглете тема от магазина на Chrome, като си харесате някоя от секцията Theme. Вижте 8 начина да подобрим скоростта на Google Chrome