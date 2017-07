Преди време в Германия, едно 15-годишно момиче загина в метростанция. Тогава родителите ѝ решиха да намерят в онлайн акаунтите ѝ отговор на въпроса дали тази трагедия е нещастен случай или самоубийство. Тези родители все още не знаели, че данните и паролите на тяхната дъщеря са нейна собственост, а не тяхна. Facebook твърди, че предоставянето на достъп на родителите до профила на дъщеря им би нарушило поверителността на нейните контакти. Facebook не е единствената социална медия или технологична компания, която приема тази позиция. През 2016 година Apple попадна в заглавията, след като отказа да даде на вдовица паролата за акаунта на съпруга ѝ за достъп до данните в неговия iPad, а съдът подкрепи тази позиция. В наши дни, въпроса ‘Кой ще притежава нашите онлайн акаунти след смъртта ни?‘ е много актуален, за това решихме да ви предложим информацията на Make Use Of по темата. Законът за унаследяването по отношение на цифровите акаунти все още е относително нов и неизяснен. Днес компаниите трябва да отчитат тежестта на решенията си, тъй като тези случаи зачестяват, а законите все още не са ясни. Нека да разгледаме политиката на някои големи уеб услуги. Facebook Както бе споменато по-горе, Facebook заема твърда позиция по въпроса. След като някой умре, акаунтът му или се затваря, или се унаследява. Унаследяването е възможно само за тези, които имат валиден сертификат за смърт и при изрично съгласие, дадено приживе от починалия. Определеният наследник не получава абсолютно всички права върху профила. Новият собственик няма право да ръководи профила, както своя собствен, нито да чете личните съобщения на починалия. Отнето е и правото наследникът да свали файл от чуждия профил, съдържащ всички снимки и публикации от профила на починалия, както и друга информация. Twitter Подобно на Facebook, Twitter позволява на изпълнителя да изтрие за постоянно профила на починал близък, като титулярът на сметката е единственият човек, на който те ще позволят директен достъп. Ето мотивите за това: „От съображения за поверителност не можем да осигурим достъп до профил на починал потребител на някой, независимо от връзката му с починалия.“ Twitter обаче е по-публична среда за комуникация, отколкото личните послания на Facebook и други социални платформи. Възможно е да изтеглите цялата Tweet история за отделен потребител. Докато профилът не бъде изтрит, той ще остане онлайн и ще можете да го разглеждате. Google Google има стабилна система, но това не означава, че е лесно. Профилите на Google могат да покриват огромен брой услуги: имейл, социални, хостинг на документи, Android устройства и др., и всяка от тях изисква специално внимание. Мениджърът на неактивните профили (Inactive Account Manager) е начин за потребителите да споделят части от данните в профила си или да известят някого, ако са били неактивни за определен период от време. За целта те трябва да предоставят телефонен номер на доверен техен контакт. Този контакт ще бъде уведомен само след като профилът ви е бил неактивен за посоченото от вас време. Ако сте решили да споделите данни с доверения си контакт, той ще получи имейл, който ще съдържа списък с избраната от вас информация, както и връзка за изтеглянето ѝ. Microsoft Както Google, и Microsoft имат една от най-изчерпателните процедури за достъп и трансфер на профили. Официално позната като Microsoft Next of Kin Process, любим човек с правилната документация може да поиска информация от дълго неизползван профил, включително: имейли и прикачени файлове, списък с контакти, адресни книги. Информацията, която Microsoft предоставя, се предоставя на вас. Компанията не предоставя директно паролата за даден акаунт. За да стартирате Next of Kin процеса, трябва да изпратите имейл до msrecord@microsoft.com, включващ документация за потвърждаване на смъртта, както и връзката ви с починалия. Apple Apple са изключително твърди в своята решимост да защитават личната неприкосновеност на своите потребители, дори и при смъртен случай. Това прави Apple един от най-трудните основни доставчици на технологии за извличане на парола от акаунт. Официално, след като човек умре, неговия акаунт умира с него, заедно с всичко, лицензирано по сметката през годините. Разбира се, това означава потенциално унищожаване на музика, филми, снимки и много други, да не говорим за паричната им стойност. Steam От Steam ясно заявяват: „Не можете да продавате или прехвърляте на други лица правото да използват вашия акаунт или да прехвърляте по друг начин сметката си, нито да продавате, да прехвърляте правото на ползване или да прехвърляте каквито и да е Абонаменти. Софтуерът е лицензиран, а не продаван. Лицензът ви не предоставя право на собственост над софтуера или съдържанието.“ Освен ако починалият не е написал паролата си някъде, неговия акаунт изчезва с него. Всъщност, ако се свържете с екипа за поддръжка на Steam и поискате помощ за отключване на даден акаунт, ситуацията може да стане още по-лоша: те ще заключат акаунта, тъй като са сигурни, че собственикът е починал. WhatsApp, Snapchat, Telegram и Kik В наши дни, смартфонът ни е портал към живота ни. Достъп до акаунтите на починалия за услугите WhatsApp, Snapchat, Telegram и Kik ще получите ако смартфонът му не е заключен с парола. Решението Ако мислите, че след смъртта ви би било добре, ако някой любим ваш човек получи достъп до всичките ви онлайн акаунти, тогава решението е да използвате програма за управление на пароли. Така откриването на само една парола, ще даде достъп на този човек до целия ви дигитален свят. - LastPass – LastPass въведе функция за възстановяване на паролата за "хора, на които вярвам" (“people I trust”), насочена конкретно към случаи на смърт или внезапни спешни случаи. Услугата, наречена Emergency Access, изисква предварително да добавите конкретен доверен контакт. - Dashlane – разполага с функция за спешен достъп, която позволява на предварително зададените контакти да имат достъп до паролата ви. - PasswordBox – PasswordBox разполага със сейф за пароли за спешни случаи, който може да бъде прехвърлен на близките роднини. Вижте 4 начина да гарантираме сигурността на онлайн акаунтите си