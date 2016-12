NASA вече започнаха да се подготвят за първата човешка мисия до Марс и една от най-важните стъпки за реализирането на тзи идея е да се създаде подходящо място, на което астронавтите биха могли да живеят извън пределите на планетата ни. От космическата агенция стартираха интересен проект, в който могат да участват частни компании, проявяващи интерес към тази идея и разполагащи с необходимите технологии. Неговото име е Next Space Technologies for Exploration Partnerships и вече избраха шест финални дизайна на подобни модули, информира Engadget. Един от най-интересните проекти на модулна система за местообитание, която имитира естествената среда на Земята е на компанията Boeing, но в тази инициатива се включи и друг известен бранд, а именно Lockheed Martin. Тяхната идея предвижда да модифицират един от своите модули, който е използван за доставки до Международната космическа станция и да го превърнат в съоръжение, което би приютило бъдещите участници в подобна мисия. Orbital ATK е частна компания, която също участва в този конкурс и проектират уникален космически кораб, който ще бъде тестван в реални условия като се изпрати в орбитата между планетата ни и Луната. Sierra Nevada Corporation разработват прототип, който включва космическата совалка Dream Chaser с допълнителен надуваем модул със специална система за задвижване и Environment Control and Life Support System (ECLSS). Aмериканската компания NanoRacks също представи собствена концепция за изграждане на естествена среда в Космоса, което важи и за Bigelow Aerospace. Нейните дизайнери вече разполагат със съоръжение, което е базирано на техен прототип, който вече е бил скачван към Международната космическа станция и е доказал, че може да издържи суровите условия извън пределите на нашата планета. Вижте как да чуем звуците, с които NASA търсят извънземни