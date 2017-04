HP възнамеряват да се превърнат в по-влиятелно име в пазара на устройства с добавена и виртуална реалност. Технологичният гигант се е съгласил да финансира проекти от инвестиционния фонд The Venture Reality Fund. Конкретната сума не е публикувана официално, но това е първият сериозен ангажимент на HP в сферата на VR/AR технологиите. HP Tech Ventures е името на нова дивизия, която ще се присъедини като инвеститор към The VR Fund, информира VentureBeat. Tук е момента да отбележим, че този фонд е един от най-активните в сферата на виртуалната и миксираната реалност. Участието на НР ще осигури достъп до разнообразие от иновативни технологии в тази сфера и ще гарантира партньорство между нея и множество стартъпи, които работят в тази сфера. Портфолиото от патенти на The VR Fund и интелектуалната собственост на HP ще може да се използва съвместно от двете страни. HP ще си сътрудничат и с други големи имена в сферата на тези технологии. Данните на анализаторите показват, че инвестициите в сферата на виртуалната и добавената реалност достигнаха до $1.8 млрд. през миналата година. Тази стойност, обаче ще се увеличи до $80 млрд. до 2025г. The VR Fund фонда е един от водещите източници на иновации в сферата и неслучайно е обект на голям интерес от HP. Ще е интересно да проследим как ще продължи да се развива тяхното сътрудничество и дали то няма да доведе до премиерата на първите очила с виртуална реалност на НР. Вижте каква е разликата между добавената и виртуалната реалност