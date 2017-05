Благодарение на всички приложения и онлайн услуги за пътувания, пътешествията по света никога не са били по-лесни, стига да знаете как да се възползвате от всички тези „помагачи“. За да ни помогнат в планирането на пътувания и да ги направят по-малко стресиращи, от Tech Radar са съставили списък с най-добрите приложения за пътуване, които се предлагат в момента. Ето кои са те: Airbnb (безплатно, за iOS и Android) Airbnb преобърна представата ни за настаняване по време на пътуване. AirBnb е онлайн платформа за отдаване и наемане на частни жилища за настаняване – стаи, апартаменти, вили и други. Всеки един потребител може да си регистрира имота или да отседне в друг имот по време на пътуванията си. App in the Air (безплатно, за iOS и Android) App in the Air ви дава актуализации за полети в реално време, промени на гейтовете, летищни навигационни карти и съвети. Нещо повече, можете да получавате актуализации офлайн, за да не плащате такси за роуминг, ако използвате приложението в чужбина. Booking.com (безплатно, за iOS и Android) Booking.com е един от най-известните в света уеб сайтове за резервации на хотели. Услугата вече има и приложение за смартфони, което ви позволява да търсите най-добрите оферти на над 1 милион хотели и по целия свят. Нещо повече, след като сте завършили резервацията си, ще получите незабавно потвърждение, както и офлайн карти на района. Citymapper (безплатно, за iOS и Android) Citymapper е от съществено значение ако искате да можете да се придвижвате спокойно в чужбина. Поддържайки много големи градове по цял свят, Citymapper е приложение за карти, което може да използвате за планиране на маршрути и за използване на всеки вид транспорт, който градът предлага. Можете да запазвате карти в офлайн режим. Duolingo (безплатно, за iOS и Android) Duolingo е приложение за изучаване на нови езици. То прави ученето на нов език лесна и забавна задача. Ако искате да можете да разговаряте с местните жители, няма друг бърз начин на обучение, които да ви донесе резултати. Простият интерфейс и усещането за игра прави ученето на нов език приятно занимание. Expedia (безплатно, за iOS и Android) Приложението Expedia е едно от най-популярните приложения за резервации в цял свят. Можете да резервирате полети, хотели, да наемете кола, дори да резервирате билети за туристически атракции и паркове. Google Trips (безплатно, за iOS и Android) Планирането на едно пътуване не е лесна задача. За щастие има приложения като Google Trips чиято цел е да ни улеснят значително. Приложението обединява данни от Google Maps, където освен карти има и множество отзиви и ревюта на хотели, магазини, ресторанти, забележителности. Нещо повече, Google наскоро обяви, че въвежда функция, която ви позволява да споделяте маршрута си. PackPoint (безплатно, за iOS и Android) PackPoint ви помага да опаковате багажа си. Кажете на приложението къде смятате да отидете и какво ще правите там и то ще ви предложи списък с нещата, които трябва да имате в багажа си. Можете да добавяте или премахвате неща от списъка, както и да отмятате тези, които вече сте опаковали. Вижте 5 полезни социални платформи за споделени пътувания