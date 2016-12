Nokia Z2 Plus е един от предстоящите смартфони на компанията с Android. Резултати от бенчмарк тестове в Geekbench разкриват за първи път какви технически спецификации ще ни предложи новия модел. Официалната премиера на Nokia Z2 Plus вероятно ще се реализира на CES 2017 и MWC 2017 в началото на следващата година. Припомняме ви, че HMD Global, които притежават правата на търговската марка Nokia в следващите 10 години разработват още няколко смартфона с Android, които се казват Nokia C1, Nokia D1C и Nokia P. Новото устройство се захранва от 64-битов четириядрен Snapdragon 820 процесор, който е допълнен от 4GB оперативна памет, предаде AndroidHeadlines. Nokia Z2 Plus работи под управлението на Android 6.0.1 Marshmallow и вероятно ще има 5.2 или 5.5-инчов дисплей. Камерите ще са един от основните акценти в смартфона и той ще предложи впечатляващи възможности за мобилна фотография. Данните от бенчмарк резултатите показват, че Nokia Z2 Plus отчита 2156 точки на Single-Core теста и 5217 на Multi-Core. Тези стойности го позиционират в най-скъпия ценови клас. В момента това са всички детайли, с които разполагаме за предстоящия смартфон на HMD Global. Mожем само да се надяваме, че в следващите седмици преди неговата премиера ще разберем повече детайли за характеристиките на Nokia Z2 Plus. Много потребители очакват с интерес представянето на първите устройства с бранда Nokia, които работят с най-популярната мобилна платформа. HMD Global планират да представят няколко модела, които ще са позиционирани в различни ценови класове и така да отговорят на предпочитанията на всички хора. Вижте защо идеята за Nokia смартфон с Android вълнува толкова много потребителите