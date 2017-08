Нека си го признаем, независимо колко голям е хард диска ни тоест колко празни терабайта сме имали, когато сме купили компютъра си, винаги успяваме да го запълним до край. Ако нямате място за съхранение на вашия компютър, можете да използвате следните бързи трикове, за да освободите място. Но тези опции ще ви помогнат само временно. Ако имате нужда от много празно пространство, може да се наложи да ъпгрейднете своя хардуер или да обмислите изтриването на някои от тези файлове, съветват от CNet. 1. Изпразнете кошчето Когато изтривате файлове от компютъра си, те не се изтриват веднага, а отиват в кошчето и продължават да заемат ценно място на хард диск. За да изпразните кошчето, отидете на работния си плот, кликнете с десния бутон на мишката върху иконата на кошчето и след това кликнете върху „Empty Recycle Bin“. Ще видите изскачащо предупреждение, което има за цел да ви пита дали сте сигурни, че искате да изтриете за постоянно файловете си от кошчето. Кликнете върху „Yes“, за да продължите. 2. Почистете диска Windows има вградена програма за почистване на диска (подходящо наречена Disk Cleanup), която може да ви помогне да изтриете различни файлове, включително временни интернет файлове, дъмп файлове за системна грешка и дори предишни инсталации на Windows и по този начин да освободите място. Ще намерите „Disk Cleanup“ в „Start“ менюто, под All apps > Windows Administrative Tools > Disk Cleanup. Изберете диска, който искате да почистите и натиснете „OK“. След това изчакайте докато Disk Cleanup изчислява колко място можете да освободите. Ако искате да изтриете системни файлове, като например папката „Windows.old“ (която държи предишните ви инсталации на Windows и може да е с размер няколко GB), кликнете върху „Cleanup system files“. 3. Изтрийте временни и изтеглени файлове Можете да изтриете временните файлове, без да стартирате Disk Cleanup, заедно с изтеглените от вас файлове, които вече не ви трябват. За целта отидете в Settings > System и кликнете върху „Storage“ в левия панел. След това кликнете върху „This PC“ най-отгоре и кликнете върху „Temporary files“ от списъка. Сложете отметка до „Temporary files“ и „Downloads folder“ (и дори „Empty recycle bin“) и след това кликнете върху бутона „Remove files“. 4. Включете Storage Sense Ако сте актуализирали до Windows 10 Creators Update, Windows може да ви помогне с освобождаването на дисково пространство. Върнете се на страницата „Storage“ в Settings и включете опцията „Storage sense“. Сега Windows автоматично ще изтрие неизползвани временни файлове, както и файлове, които са били в кошчето повече от 30 дни. 5. Запазете файлове на друг диск Ако компютърът ви има няколко твърди диска или разделен твърд диск, може да се окаже, че разполагате с малко празно пространство на друг диск (или дял). За щастие можете да коригирате това, като промените местата по подразбиране за запазване на приложения, документи, музика, снимки и видеоклипове. За да направите това, отворете менюто Settings и отидете в System > Storage. Под „Save locations“ изберете различно устройство за всяка от категориите. Можете да изберете всяко устройство – дори и сменяемо устройство (като USB флаш устройство или карта с памет), което е свързано към вашия компютър. 6. Деактивиране на хибернация Вместо да изключите компютъра си напълно, можете да го поставите в режим на хибернация – почти изключено състояние, което ви позволява да стартирате компютъра по-бързо. Когато компютърът ви влиза в режим на хибернация, той прави снимка на файловете и драйверите, преди да се затвори, а това заема място. Ако бързото стартиране не е ваш приоритет, можете да си възвърнете известно ценно място на хард диск, като изключите напълно хибернацията, защото файлът hiberfil.sys поема 75% от инсталираната RAM на вашия компютър. Това означава, че ако имате 8 GB RAM, можете да изчистите незабавно 6 GB, като изключите хибернацията. 7. Деинсталирайте приложенията Вероятно имате на компютъра си някои приложения и програми, които не използвате. За да разберете кои приложения заемат място, отворете менюто „Settings“, отидете в System > Apps & features и изберете „Sort by size“. За да деинсталирате приложение от това меню, кликнете върху приложението и след това върху „Uninstall“. В Windows 10 обаче не всички предварително инсталирани програми се виждат в този списък. За да ги видите, кликнете с десния бутон върху „Start“ и след това върху „Control Panel“. Отворете „Programs and Features“, за да видите списък с всички предварително инсталирани на вашия компютър. За да деинсталирате програма от този списък, кликнете върху нея с левия бутон, за да я изберете, и след това кликнете върху „Uninstall“. 8. Съхранявайте файловете си само в облака Ако използвате облачна услуга за съхранение като OneDrive, най-вероятно съхранявате файловете и снимките си както на сървърите на компанията доставчик, така и на компютъра си. Е, не е нужно да правите това, всички услуги за съхранение в облак ви позволяват да изберете кои папки действително да се изтеглят и записват на вашия компютър (както и в облака). Кликнете с десния бутон върху иконата на OneDrive и изберете „Settings“. В „Account“ таба, до „Choose folders to sync to this device“, кликнете върху „Choose folders“. Изберете папките, които искате да синхронизирате с вашето устройство и отменете всички папки, които не искате да синхронизирате. Когато приключите, кликнете върху „OK“. Папките, които не сте избрали да синхронизирате с вашето устройство, ще бъдат премахнати от твърдия ви диск и ще се освободи място. Все още ще имате достъп до файловете в тези папки от сайта на OneDrive от уеб браузър. Те просто няма да бъдат записани на твърдия ви диск.