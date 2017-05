Gear VR е шлема за виртуална реалност на Samsung. Ако вече сте си закупили тази джаджа, но все още не знаете как да я използвате, съветите на VR Heads ще са ви от полза. Използването на Gear VR е супер лесно, но има няколко бързи неща, които трябва да направите, преди да се забавлявате в този друг свят. Това ръководство ще ви покаже всичко, което трябва да направите, преди да поставите шлема, за да сте сигурни, че забавлението ви ще е пълно. Как да съберете вашия Gear VR? В кутията на Gear VR ще откриете: пластмасов визьор, дълга каишка, къса каишка с пластмасова кука и еластичен таг с надпис SAMSUNG върху него. Ето как може да съберете всички тези части: 1. Вземете късата лента с пластмасовата кука и прикрепете пластмасовия край към малката метална шина на пластмасовия визьор. 2. Плъзнете еластичния таг върху дългата лента, така че логото на Samsung да е отдясно и отгоре. 3. Поставете двете страни на дългата лента в процепите отстрани на пластмасовия визьор, така че частите с велкро да са обърнати навън. 4. Прикрепете велкрото на късата лента към средата на дългата лента. 5. Поставете Gear VR контролера в еластичния етикет на страничната лента. Как да инсталирате Gear VR софтуера на вашия Galaxy S8? Телефонът ви не се предлага с готово инсталиран софтуер за Gear VR, така че трябва да го изтеглите. За да направите това, трябва да: 1. Поставете телефона си в Gear VR. 2. Изчакайте гласовата инструкция да премахнете телефона. 3. Премахнете телефона си от Gear VR устройството. 4. Прочетете съобщението на екрана и докоснете Agree -> Next. 5. Докоснете „Install“, за да изтеглите Gear VR софтуера. След като софтуерът е готов да бъде използван, ще видите приложението Oculus в стартовия панел на приложенията ви. Как да настроите Gear VR софтуера и да сдвоите вашия Gear VR Controller? Време е да си създадете акаунт и да се забавлявате. 1. Отворете приложението Oculus на телефона си. 2. Логнете се с вашия Facebook профил. 3. Докоснете Update Now, за да получите най-новата версия на Gear VR софтуера. 4. Докоснете Pair и задръжте натиснат бутона Home на вашия Gear VR Controller, за да се свържете. 5. Калибрирайте вашия Gear VR контролер като следвате инструкциите на екрана. 6. Докоснете Left Handed или Right Handed, за да зададете предпочитанията си. Сега вече вашият Gear VR шлем е напълно готов за използване. Важно пояснение Приложението Oculus изисква от вашия Gear VR шлем да използва най-високата резолюция, за да ви покаже неща в VR. Ще видите подкана, с която се иска да активирате „WQHD+“ на телефона си, което е режим на дисплея, който консумира повече енергия, докато се използва. Когато не използвате Gear VR, може да искате да върнете резолюцията си до „FHD +“ по подразбиране. За да направите тази промяна, следвайте тези стъпки: 1. Издърпайте надолу чекмеджето за уведомление и докоснете „Settings“. 2. Изберете „Display“. 3. Докоснете „Screen resolution“. 4. Плъзнете зелената точка от WQHD+ на FHD+. Вижте какво трябва да знаем преди да си купим джаджа за виртуална реалност